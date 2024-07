Luego de muchos anuncios, contradicciones y bastante drama, James Gunn por fin terminó de filmar la película de Superman sin Henry Cavill.

Estamos hablando de Superman Legacy, película que escribe y dirige James Gunn, la cual contará con un elenco nuevo más allá de Henry Cavill.

Para celebrar el fin de las grabaciones, el director compartió una foto en sus redes sociales donde agradece a todo el elenco por su entrega en este proyecto.

Señalando que sin ellos no habría podido seguir adelante, sobretodo en los momentos más complicados, afirmando que para él ha sido todo un honor trabajar con este elenco.

“Y eso es todo.

Dios bendiga a nuestro elenco y equipo cuyo compromiso, creatividad y trabajo duro han dado vida a este proyecto. Me propuse hacer una película sobre un buen hombre en un mundo que no siempre es tanto. Y la bondad, la bondad y el amor que he encontrado diariamente en el set me han inspirado y me han empujado hacia adelante cuando me sentí demasiado agotado para seguir por mi cuenta. Gracias a todos desde el fondo de mi corazón. Ha sido un honor. El destino ha sido Superman, pero el viaje ha sido el trabajo y la risa y las emociones e ideas y la magia que hemos compartido juntos en el set - y por eso estoy eternamente agradecido.”

James Gunn