‘Obi-Wan Kenobi’ ha llegado a su final de temporada con el capítulo 6 , en donde por fin se da lo que todos querían: una épica lucha entre él y Darth Vader y una nostálgica sorpresa. Esta nota contiene spoilers.

El capítulo 6 de ‘Obi-Wan Kenobi’ ha llegado por fin a Disney+, emocionando a todos los fans que ya esperaban la conclusión de la primera temporada de la serie.

Uno de los momentos que los usuarios más han destacado ha sido el épico encuentro entre Obi-Wan y Darth Vader, uno que ha hecho llorar a los fans según han expresado en redes.

Y es que uno de los momentos más tristes del final de ‘Obi-Wan Kenobi’, es la batalla entre el maestro jedi (Ewan McGregor) y su antiguo padawan (Haydeen Christensen) pues Kenobi al fin acepta la muerte de Anakin.

Este momento ha sido el que los usuarios más han destacado de todo el capítulo final de ‘Obi-Wan Kenobi’.

Liam Neeson sorprende a los fans de Star Wars con cameo en ‘Obi-Wan Kenobi’

El capítulo final de ‘Obi-Wan Kenobi’ ha llegado por fin a Disney+, en donde una épica conclusión aterriza para la primera temporada de la serie de Star Wars y una nostálgica sorpresa emocionaron a los fans.

Y es que, además de la batalla entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, hay una sorpresa que muchos ya venían anticipando: la aparición del maestro Qui-Gon Jinn interpretado por Liam Neeson.

Esta nostálgica sorpresa del maestro de Obi-Wan Kenobi fue uno de los momentos hacia el final de temporada que a muchos los hizo emocionarse, según expresaron en redes.

Ok esta escena de #ObiWan si dolió como el culo, aplicaron la de Rebels, desde que dijeron que Hayden aparecería en la serie imagine este momento, aún más que un simple flashback, este lo veía venir más en mi mente ! pic.twitter.com/0f8ohw42KN — Kevas_Salazar (@szkevas) June 22, 2022

Qui-Gon regresará para ‘Tales of the Jedi’

El final de temporada de ‘Obi-Wan Kenobi’ ha sorprendido a los fans de Star Wars en varias maneras, una de ellas el cameo de Liam Neeson como el maestro Qui-Gon Jinn.

Cabe mencionar que es Liam Neeson quien regresa como el maestro Qui-Gon, no solamente en el final de ‘Obi-Wan Kenobi’, sino que hace poco se anunció el spin-off de ‘Tales of the Jedi’.

Aunque, al parecer solo prestará su voz para el maestro de ‘Obi-Wan Kenobi’, ya que esta serie será una serie animada de antologías de cuentos cortos del universo de Star Wars.

De momento aún no se ha confirmado si es que ‘Obi-Wan Kenobi’ regresará con una segunda temporada aunque, a juzgar por el final todo indicaría que sí.

