Conductor de Telediario explota contra antivacunas: “Bola de imbéciles” (VIDEO)

Leonardo Schwebel, conductor de Telediario Guadalajara, explotó en televisión, en contra de los antivacunas: “Bola de imbéciles”, expresó.

Luego de la emisión, el conductor se convirtió en tendencia, por estallar contra las ideologías de los antivacunas.

Entre insultos y despectivas comparaciones, el conductor expuso su sentir hacia los antivacunas.

“Todos los que son antivacunas para mí son unas moscas y a las moscas no se les convence de ser abejitas”, dijo el conductor como preámbulo.

“A las moscas les gusta estar en la popó, pues quédense en la popó. No me importa. Pero sí me importa que no me contagien”, agregó.

Conductor sobre antivacunas (Twitter/@jrisco)

Sin embargo, Leonardo Schwebel continuó expresándose y subiendo el grado de los insultos hacia los antivacunas.

Asimismo, aprovechó su apasionado discurso para pedir a la gente que utilice el cubrebocas y se proteja ante el Covid-19.

“Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas”, gritó el conductor.

“Dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil. Ponte el cubrebocas”, añadió para concluir.

Conductor sobre antivacunas (Twitter/@jrisco)

Sin duda, el conductor de Telediario envió un mensaje positivo a los antivacunas, sin embargo, quizá no lo hizo de la mejor manera.

Pese a haber expuesto su opinión ante los antivacunas, también reconoció que aún con la vacuna podrían contagiarse.

Lo anterior fue muy criticado en redes sociales, pues aseguraron que el conductor fue muy “incongruente”.

Usuarios reaccionan al mensaje del conductor de Telediario hacia los antivacunas

Luego de que un conductor de Telediario Guadalajara, expusiera su opinión sobre los antivacunas, los usuarios no tardaron en pronunciarse.

Leonardo Schwebel dividió opiniones entre los internautas; muchos aseguraron que el conductor está “loco”.

“Idiota”, “jajajaja que imbécil”, “Tiene actitud de perro rabioso”escribieron usuarios.

Sin embargo, aunque hicieron hincapié en su locura, también apoyaron al conductor: “Ganas no me faltan cuando escucho a los antivacunas”.

Asimismo, algunos internautas aseguraron que su acción fue antiprofesional, pues como conductor no debería exponer su opinión en el noticiario.

El conductor se desahogó en televisión nacional y actualmente ya es viral y tendencia en redes sociales, por expresarse sobre los antivacunas.