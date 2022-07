Cesia y Andrés se besaron en el escenario de La Academia; Lolita Cortés no pudo ocultar su reacción. El concierto número 12 del reality de TV Azteca comenzó con una presentación que prendió a los televidentes.

La Academia arranca su recta final, por lo que los alumnos están dispuestos a llevar a otro nivel sus presentaciones para poder sorprender a sus seguidores y jueces. Así lo demostraron Cesia y Andrés al interpretar la canción ‘Recuérdame’.

Esta presentación ha generado gran controversia y es que el “peligrosamente guapo” de Andrés -como lo llamó Ana Barbara- había sorprendido por su cambio de look, incluso se llevó grandes piropos de la juez de 51 años Lolita Cortés.

El concierto de La Academia de este sábado 23 de julio empezó con una gran expectativa y es que solo quedan cuatro semanas antes de que se conozca al gran ganador o ganadora de esta edición.

La competitividad entre los alumnos va en aumento, es por ello por lo que Cesia y Andrés decidieron dejarlo todo en el escenario con su interpretación de la canción ‘Recuérdame’ de La Quinta Estación y Marc Anthony.

Cesia y Andrés tuvieron el primer dueto de la noche y causaron gran sensación ya que llevaron el romanticismo de la canción más allá y sorprendieron a los televidentes con su interpretación.

La hondureña fue la primera en aparecer en el escenario y sorprendió al aparecer con un vestido rosa pálido. Por su parte el mexicano lució un traje oscuro.

Durante su presentación, Cesia y Andrés no dejaron de tocarse, demostrando que había una gran química entre ellos.

El dueto entre Cesia y Andrés terminó con un apasionado beso que dejó con la boca abierta al público y a los críticos.

Yahir entró y de inmediato hizo mención de si entre ambos había algo más que una amistad, sin embargo ninguno quiso contestar.

Cabe recordar que durante los ensayos, Cesia y Andrés también se besaron. En ese momento ambos lucían muy nerviosos tras su beso.

“Andresia” es el apodo que recibieron estos dos participantes, luego de que han sido captados juntos y abrazados durante La Academia.

Debido a los rumores, los alumnos fueron cuestionados sobre su relación. Andrés destacó que mantenían una gran amistad, pero se mostró abierto a lo que pudiera pasar.

“Por Cesia, muy bien, ¿por qué preguntan? Nos llevamos muy bien Cesia y yo, tenemos como mucha química para muchas cosas… Nos estamos conociendo, que pase lo que tenga que pasar, ahorita nada más somos amigos, veremos qué pasa, es una persona lindísima que quiero muchísimo y admiro muchísimo”

Por su parte, Cesia también fue cuestionada al respecto y solo señalo que Andrés era muy guapo.

“De la mamá de Andrés, estaba el hermano, la mamá… igual del otro lado. Está bien, Andrés es buena onda, tranquilo me cae bien, es humilde, es talentoso, es guapo”

Tras el beso entre Cesia y Andrés, la primera en hablar fue Lolita Cortés quien para sorpresa de todos dio muy buenas críticas por su interpretación.

De acuerdo con Lolita Cortés, Cesia y Andrés mostraron lo que es de verdad un dueto ya que nadie fue más que el otro.

“La verdad es que me encantó, me encantó de principio a fin. Los dos entendieron lo que es un dueto, no es uno más que el otro”

Lolita Cortés