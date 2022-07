El ingreso de Rubí a La Academia no ha sido del agrado de los jueces, quienes le han hecho comentarios hirientes, como ocurrió el pasado domingo, donde Horacio Villalobos la llamó perdedora y ahora la alumna ya no soporta, y quiere salir del programa.

Durante el concierto del domingo 17 de julio, Rubí interpretó la canción ‘Te aprovechas’ de Alicia Villarreal, pero su presentación no le gustó a los jueces y recibió duras críticas por parte de Horacio Villalobos.

El juez le dijo que era graciosa, pero cuando estaba en el escenario no expresaba nada, además, aseguró que seguía en La Academia porque a los mexicanos le gustaban los perdedores.

“Entonces la gente se identifica contigo, pero yo te lo dije, lo que el talento no da, ensayo no presta (...) realmente pregúntate, hasta dónde crees llegar (...) yo no voy a celebrar que tengas mucha disciplina si el resultado es esto” Horacio Villalobos

Además, Horacio Villalobos remató diciendo que Rubí estaba muy por debajo del nivel de sus compañeros.

Rubí ya no soporta los malos comentarios y quiere salir de La Academia

Las duras palabras de Horacio Villalobos molestó a Rubí y externó a sus compañeros que ya estaba cansada de los malos comentarios y mejor quería salir de La Academia.

“Hay comentarios que hacen los críticos que no van al caso y que son comentarios que son muy hirientes, que no tienen nada que ver con mi forma de cantar, como lo que ayer dijo Horacio de que era una perdedora, no se qué” Rubí

Mencionó que los comentarios de Horacio Villalobos sí la sacaron de onda y cree que algunos comentarios de los jueces son innecesarios.

“¿En qué me ayuda que me diga ‘eres una perdedora’, ¿en qué me va ayudar?” le dijo Rubí a su compañero Nelson.

Rubí confesó que ya no soportaba esta situación y quería salirse de La Academia, lo que provocó que sus compañeros le pidiera que lo pensara mejor, pues deseaban llegar a la final con ella.

Rubí en La Academia (@laacademiatv)

“Yo la neta ya no puedo, sea lo que sea, nunca me he sentido así en mi vida” por lo que sus compañeros le dijeron que al salir, las críticas iban a ser más intensas.

La joven manifestó que una cosa era que le hicieran una crítica de canto y otra que le digan que es una perdedora.

“A veces siento que no se miden con sus palabras, está bien que sean críticos, está bien que te digan cuando lo haces mal, yo no estoy diciendo que me avienten flores, pero ¿por qué no se miden con sus palabras” dijo Rubí sobre los comentarios hirientes de los jueces.

Rubí manifestó que se hartó de que le digan comentarios que no tienen nada que ver con su voz, por lo que desea salir del programa.

Horacio Villalobos publicó una disculpa en sus redes sociales y manifestó que no quiere ser el responsable de que Rubí salga de La Academia por sus críticas.