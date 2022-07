En La Academia, tras salida de Isabela, ahora Santiago dice que le gusta Mar, lo que ha sido visto con suspicacia entre los seguidores del programa.

Y es que, la credibilidad no es una cualidad que se le pueda adjudicar a Santiago, según lo consideran muchos seguidores de La Academia en redes sociales.

Aún así, a Mar también le preguntaron si existe la posibilidad de un romance con Santiago. La ecuatoriana dio una respuesta contundente pero también algo confusa.

El miércoles 20 de julio, durante su participación en la Cabina POV, conducida por Pablo Chagra, Santiago confesó que durante los últimos días en La Academia se ha sentido muy confundido.

Esto, dijo Santiago, lo ha llevado a sentirse atraído, ya no por Isabela, como hizo creer, sino por su compañera Mar Rendón, de Ecuador. Esto, a pesar de tener novia:

“No les voy a mentir, sí existe ahí un tipo de confusión, de atracción, totalmente verídico, pero por otro lado me siento my confundido... Lo digo públicamente porque, o sea, estoy tan confundido en tantas cosas y ahorita en mi voto de silencio me pasa todo esto por la cabeza y pues nada, la verdad es que yo creo que lo más maduro sería simplemente en mi mente” enfocarme en otras cosas.

Ante dicha confesión, Pablo Chagra no tardó en preguntarle a Mar si a ella también le gustaba Santiago, a lo que la hondureña dio una respuesta que emocionó a los fans de ‘Martiago’, pues dijo que sí hay un ‘shippeo’ entre los dos.

Sin embargo, aclaró que ella lo quiere mucho como amigo, aunque cuando ingresaron a La Academia lo primero que sintió por él fue desagrado, pero al conocerlo las cosas cambiaron:

“A mí no me gusta. [Hay shippeo] porque yo lo quiero mucho, ya le he dicho que lo quiero mucho, nos hemos hecho muy cercanos desde la tercera semana y siempre le digo que yo lo odiaba, porque la verdad que me caía muy mal, pero de ahí ya me comenzó a caer muy bien”

Mar Rendón