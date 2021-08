Celia Lora se une al reality ‘La Casa de los Famosos’

Celia Lora anunció una gran noticia para sus fans que no quieren dejar de verla ni un sólo día de su vida: será parte del nuevo reality show de Telemundo: La Casa de los Famosos.

A través de un video en Instagram, Celia Lora dio algunos detalles sobre cuándo iniciará ‘La Casa de los Famosos’, sus integrantes y cómo podrá ser sintonizada.

“Ojalá que me echen muchas, muchas porras... a mi me tiene muy emocionada, muy contenta... me emociona hacer amigos nuevos, conocer gente nueva, pasármela bien, no voy en el plan de eaaaagh, obviamente voy a ganar”

Mediante una transmisión en vivo, Celia Lora complació a sus seguidores, destapándose como una de las integrantes del nuevo programa de Telemundo:

Aunque dijo no poder dar mucha información, Celia Lora reveló algunos detalles de ‘La Casa de Los Famosos’, que también contará con la presencia de Gaby Spanic:

Celia Lora destacó que, atendiendo las peticiones de sus fans en diferentes partes del mundo, este reality sólo estará disponible para Estados Unidos.

“Empieza el 24 de agosto... no se lo pueden perder, yo no sé qué voy a hacer, creo que me voy a tener que portar muy bien y no decir groserías... siento que es un cambio muy extremo a lo que estoy acostumbrada a hacer... siento que me voy a meter a bañar con ropa, no sé, pero espero que les guste, que me vean”

Celia Lora