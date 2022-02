Alfredo Adame dio clases de taekwondo en Venga la Alegría tras perder la viral pelea callejera que protagonizó.

A pesar de su derrota, Alfredo Adame busca reivindicase y demostrar cuáles son sus habilidades en el arte de la lucha cuerpo a cuerpo.

Al conductor Alfredo Adame se le vió siendo jaloneado y aventando “patadas de bicicletas” en una pelea callejera con una pareja.

VIDEO: Alfredo Adame no le pegó a la mujer por obesa y ser de baja de estatura

Además de hacerse viral, Alfredo Adame ha dado mucho de qué hablar porque se sabe que él conoce de Taekwondo y todo el mundo se pregunta por qué no usó sus habilidades de cinta negra.

Ante esto, Alfredo Adame visitó el foro de Venga la Alegría para dar unas clases de taekwondo y demostrar que en verdad sabe de este arte marcial.

Durante su participación en el programa de Venga la Alegría, Alfredo Adame aprovechó el espacio para presumir de sus habilidades en Taekwondo.

En donde, se puede ver a Alfredo Adame enfundado en su uniforme blanco, tenis deportivos, además de su famosa cinta negra amarrada en la cintura.

Alfredo Adame dio consejos a los televidentes de Venga Alegría para que sepan cómo defenderse en caso de encontrarse en una situación de peligro.

Haciendo uso de la narración, Alfredo Adame dijo qué se debe hacer cuando alguien jala y busca patear al adversario, casi lo que le pasó a él en la ya famosa pelea callejera.

“El cuate me jala y yo caigo… quedo en esta posición. El cuate me quiere empezar a patear y se me viene encima…”

Alfredo Adame