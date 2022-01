Alfredo Adame denuncia ante Fiscalía de la CDMX a pareja de la pelea callejera; ya tendrían antecedentes penales.

El delito más grave que habría cometido la pareja mencionó Alfredo Adame, sería haber involucrado a una menor de edad en el intento de robo.

Sin embargo, Alfredo Adame destacó la pareja ya tiene antecedentes penales relacionados con la venta y consumo de drogas.

Alfredo Adame acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar un proceso legal en contra de la pareja con la que tuvo un incidente vial el cual terminó en una pelea callejera.

De acuerdo con el actor, Alfredo Adame, tiene todos los elementos para incriminar a la mujer y hombre que lo agredieron públicamente.

“Vengo a levantar la denuncia penal en contra de dos personas que bueno, me asaltaron, me robaron hace unos días en la lateral del Periférico, y a presentar todas las evidencias”

Y es que la pareja que lo asaltó en la lateral del Periférico dijo Alfredo Adame tiene varios señalamientos en su contra, él solo debe presentar otras evidencias.

La pareja que intentó asaltar a Alfredo Adame estaría involucrada con una banda y tendrían denuncias relacionadas con la venta y consumo de drogas, entre otras.

Durante la entrevista con los medios Alfredo Adame, el conductor reveló cuáles son los delitos por los que procederá contra las personas que lo agredieron:

“Les voy a decir cuáles son los delitos que se les pueden configurar: el primero es homicidio en grado de tentativa, porque me aventó la camioneta, me quiso atropellar, me quiso arrollar; el segundo es lesiones, injurias y amenazas, traigo la rodilla cortada, golpes, y todo este rollo; el tercero es robo con violencia” el cuarto, no se vayan a reír, pegarle a un anciano, yo tengo 63 años y soy un adulto mayor”

Alfredo Adame