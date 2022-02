Alfredo Adame buscará que la pareja con la que se peleó pierda la custodia de una niña, esto luego de que los denunció ante Fiscalía de la CDMX.

De acuerdo con Alfredo Adame la pareja está utilizando a la niña para delinquir por lo que desea que la menor de edad vaya en adopción a alguna casa.

En conversación con el programa ‘Venga la Alegría’, Alfredo Adame denunció que también ha sido amenazado de muerte luego de las acciones legales que ejerció contra la pareja, tras haber sido víctima de robo.

A una semana de que se difundieron unos videos en donde mostraban a Alfredo Adame peleándose en la calle con una pareja, el conductor reveló que ha recibido amenazas por presentar una denuncia.

En diversas ocasiones Alfredo Adame ha señalado que la pareja a la que se enfrentó pertenece a una banda delictiva por lo que ahora quiere que pierdan la custodia de la niña.

Y es que en los videos mostrados se puede ver que la pareja estaba acompañada por una menor de edad quien también se involucró en la pelea.

En entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, Alfredo Adame mostró su intención de que la niña que se ve en los videos sea adoptada para que no este en manos de esas personas.

De acuerdo con Alfredo Adame, la pareja estaría utilizando a la niña para delinquir por lo que buscaría ir a las autoridades para que se les quite la niña.

Durante su conversación con el programa ‘Venga la Alegría’, Alfredo Adame reveló que ha recibido amenazas de muerte tras su pelea en la calle con una pareja.

Alfredo Adame destacó que las personas que se comunican con él le han pedido que ya no siga y que se quede como está la situación.

“El domingo entró otra llamada de otra clave lada, y entonces me dice otro cuate ‘sabes que Adame, no queremos bronca contigo, ya bájale de tal y nosotros le bajamos y ahí muere el rollo’, y le dije ‘no hermano, no me interesa, mejor metan a su banda gente bien, gente $%&, no a este par de estúpidos, y luego entraron dos WhatsApp donde dicen ‘abusado, actorcillo, abusado porque te vamos a reventar la…”

Alfredo Adame