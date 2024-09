Adrián Marcelo huyó de La Casa de los Famosos 2024, pero el público tiene la duda si será invitado a Hoy como los otros eliminados.

¿Será que el conductor Adrián Marcelo cumplirá tan anhelado deseo? Esto dijo Andrea Legarreta, de 53 años de edad.

El miércoles 4 de septiembre, Adrián Marcelo -de 34 años de edad- renunció a La Casa de los Famosos 2024 y se dice que inmediatamente viajó a Monterrey.

Se desconoce si el conductor regiomontano estará en las siguientes galas de La Casa de los Famosos 2024 o si participará en el programa Hoy.

¿Se cumplirá su sueño? Esto sabe Andrea Legarreta sobre la asistencia de Adrián Marcelo en Hoy

Después de que un habitante es eliminado de La Casa de los Famosos 2024, debe acudir al programa Hoy y Cuéntamelo Ya!, por lo que Adrián Marcelo debería ir a estos programas.

Sin embargo, Adrián Marcelo no habría abandonado La Casa de los Famosos 2024 en los mejores términos, por lo que se desconoce si acudirá a Televisa para hablar de su experiencia.

Adrián Marcelo (La Casa de los Famosos )

Adrián Marcelo se ganó el repudio de varios conductores de Hoy, por lo que Andrea Legarreta fue cuestionada sobre si el regiomontano estará en el matutino.

Andrea Legarreta desconoce si Adrián Marcelo fue expulsado o decidió salir del reality, por lo que no tiene idea de los términos en los que se fue de La Casa de los Famosos 2024.

“La verdad es que eso no se ha hablado, no lo sé, no sé qué pasó”, dijo Andrea Legarreta sobre si Adrián Marcelo acudirá al programa Hoy.

Andrea Legarreta cree que si Adrián Marcelo decidió salirse de La Casa de los Famosos 2024, no querrá regresar a los programas de Televisa.

“Si él se salió, no creo que quiera seguir haciendo un tour ¿No? Al menos no en este momento” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta (Tomada de Video )

Adrián Marcelo podría nunca acudir a Hoy, ni como invitado y menos como conductor

Andrea Legarreta expresó que si Adrián Marcelo abandonó el reality, no va a querer seguir con el tour de medios que le corresponde y es probable que no vaya a Hoy,

Hace unas semanas, Adrián Marcelo compartió su deseo de ser actor o conductor de Televisa, pues ese fue su objetivo al ingresar a La Casa de los Famosos 2024.

Pero después de que todo se salió de control, Adrián Marcelo podría no volver a tocar un foro de la televisora y menos el del programa Hoy.