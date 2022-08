Durante su programa en La Saga, Adela Micha comenzó a levantara sospechas sobre lo que podría ser su participación en La Casa de los Famosos 3.

Y es que la ex conductora de Big Brother, quien demostró un interés al final de la segunda temporada del reality show, mencionó que comenzaría separase de su programa en YouTube.

Asimismo Adela Micha mencionó que en septiembre de este 2022 comenzaría otro programa del cual no dio más detalles mas que la búsqueda de otros conductores.

Al final día segunda temporada del reality show de Telemundo, La casa de los Famosos, Adela Micha comenzó a demostrar interés en el programa.

De acuerdo con la periodista de 59 años de edad, el programa levantó su interés al notar el rating televisivo que estaba teniendo, por lo cual decidió verlo.

Por lo que a través de sus cuentas en redes sociales, la periodista comenzó demostrar su apoyo a algunos participantes y comentando lo que ella habría hecho en caso de ser la conductora del programa.

Asimismo, aunado a lo que parecía ser su deseo el participara en el programa, durante la final del reality show mencionó que el conductor de 54 años de edad, Héctor Sandarti le copio el estilo.

Y afirmó que el programa, el cual habría estado estudiando, sería igual que Big Brother el cual en alguna ocasión ella condujo de manera exitosa.

Por lo que ahora su falta de presencia en La Saga los días jueves estaría dando a pensar sobre su posible participación en La Casa de los Famosos 3.

Puesto que además Adela Micha señaló que sí comenzará a trabajar en un nuevo proyecto el mes de septiembre de este 2022, motivo por el cual estaría buscando algún remplazo.

“Es que yo voy a trabajar y me voy al rato. No me voy de la vacación, me voy a trabajara para que esto siga. Y la semana que entra también”

Adela Micha