‘The Outsider’, la película del 11S que se proyectará en Facebook

Por primera vez, Facebook estrenará en su plataforma una película llamada ‘The Outsider’, un documental sobre controversias respecto al Monumento y Museo Nacional del 11 de septiembre.

La película ‘The Outsider’ se proyectará únicamente a través de Facebook el próximo 19 de agosto , una proyección diferente a sus transmisiones en vivo.

‘The Outsider’ solo estará disponible en Facebook por 12 horas , por lo que de momento, no formará parte de la guerra de las plataformas de streaming.

El distribuidor de ‘The Outsider’, película que se proyectará en Facebook, es Abramorama quien compró sus derechos de distribución global de la película.

Proyección de 'The Outsider' (Abramorama / Facebook)

‘The Outsider’ se estrenará de manera mundial en Facebook

El próximo 19 de agosto, el documental ‘The Outsider’ del 11S estará disponible a partir de las 8 pm ET y hasta las 8 am ET.

El precio de los boletos es de 3.99 dólares, es decir de 79.63 pesos que incluye el acceso a un panel de discusión de ‘The Outsider’ que seguirá al estreno de la película.

“Desde el lanzamiento de nuestra primera programación en vivo en Facebook a principios de 2019, hemos estado esperando estrenar un documental de formato largo con boleto a nivel mundial en la plataforma y estamos encantados de lanzarlo con una película centrada en uno de los marcadores históricos más importantes de nuestro siglo” Karol Martesko-Fenster, director y socio de operaciones de Abramorama

Tras el estreno en Facebook, se lanzará en Estados Unidos el 20 de agosto

Luego de que la película ‘The Outsider’ del 11 de septiembre se lance de manera mundial en Facebook el próximo 19 de agosto, el 20 se lanzará en todo Estados Unidos.

Esto a través del lanzamiento de Watch Now Home Cinema de Abramorama y, a principios de septiembre, la película está programada para proyectarse en cines selectos y video bajo pedido.

Los directores de la película ‘The Outsider’, Pamela Yoder y Steven Rosembaum , pasaron 20 años archivando y documentando los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Es decir que ‘The Outsider’ promete imágenes nunca antes vistas recopiladas durante ocho años, tras el viaje del director creativo del museo, Michael Shulan.

Esto desde los ataques del 11 de septiembre hasta la inauguración del edificio en 2014, por lo que los realizadores tuvieron acceso ilimitado al sitio, reuniones cerradas y personal superior.

Con información de Variety.