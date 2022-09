A Vanessa Claudio no le fue bien en el debut con Telemundo ¿tendrá mejor suerte ahora? Tras confesar su experiencia en Venga la Alegría, la conductora habló sobre su paso en Suelta la Sopa.

Tras darse a conocer en Venga la Alegría y Este es mi estilo, Vanessa Claudio de 39 años de edad probó suerte en Telemundo, sin embargo desde su debut la conductora recibió críticas.

En medio de rumores de que no tenia buena relación con sus compañeros, Vanessa Claudio se despidió de sus compañeros y después de irse a Turquía, la presentadora regresó a TV Azteca.

Vanessa Claudio se pelea con sus compañeros de Suelta la Sopa por José José (Instagram @sueltalasopatv)

¿Cómo fue el paso de Vanessa Claudio en Suelta la Sopa? Esto dijo la conductora

Vanessa Claudio se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, sin embargo la presentadora ha enfrentado algunas polémicas a lo largo de su trayectoria.

Tras ganarse un puesto en TV Azteca gracias a su participación en Venga la Alegría y Este es mi estilo, Vanessa Claudio sorprendió a sus seguidores al anunciar que se iba a Miami para ser parte de Suelta la Sopa.

Fue el pasado 10 de febrero de 2020 que se anunció la llegada de Vanessa Claudio a Suelta la Sopa, donde llegaba a dar un análisis sobre el mundo del entretenimiento.

Aunque se mostró muy emocionada con su llegada a Suelta la Sopa, Vanessa Claudio tuvo un camino complicado ya que recibió muchas críticas pues usuarios señalaban que no encajaba con sus compañeros.

En medio de las especulaciones y las críticas de que ella no era periodista, Vanessa Claudio continuó en el programa y poco a poco se empezó a ganar un lugar en el programa.

Después de un año y cinco meses, Vanessa Claudio decidió abandonar el proyecto en medio de versiones que señalaban que ya se encontraba harta de las actitudes de sus compañeros y en especial que tenía problemas con Aylín Mujica.

Sin embargo Vanessa Claudio se despidió el año pasado de Suelta la Sopa señalando que tenía otro proyecto en Turquía.

“Emprendo, hoy mismo en la tarde me voy a Turquía para otro lado del mundo. Estoy nerviosa, pero me voy bien lista, preparada porque ustedes me han hecho este camino muy fácil, me han dejado un camino de una mujer fuerte lista, una mujer todo terreno” Vanessa Claudio

Entre lágrimas Vanessa Claudio les dijo adiós a sus compañeros Lucho Borrero, Juan Manuel Cortés, Jorge Bernal y Aylín Mujica y de esta manera mostró que su salida era por los problemas que tenía con sus compañeros.

“Las despedidas nunca son fáciles, pero como bien decías, es un hasta luego. Yo sigo siendo parte de esta gran familia de Suelta La Sopa. Yo sólo tengo palabras de agradecimiento por el crecimiento y la oportunidad” Vanessa Claudio

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Vanessa Claudio habló sobre su paso por Suelta la Sopa y más allá de las especulaciones, la conductora confesó que tuvo un gran aprendizaje.

“Yo jamás pensé que me iban a contratar (…) Estuve un año y medio en Suelta la Sopa que es la experiencia más grande” Vanessa Claudio

Vanessa Claudio confesó que cuando recibió la propuesta para conducir un reality en Turquía habló con los ejecutivos de Telemundo para mejorar su situación laboral.

Vanessa Claudio confesó que no recibió ninguna respuesta por lo que tomó la decisión de irse ya que tenía una gran propuesta económica y sentía que ayudaría en su trayectoria artística.

“El sueldo era buenísimo (…) Desde la primera llamada de los turcos yo hablé con Suelta la Sopa y dije a lo mejor yo sé que no me van a igualar el dinero, pero dije a lo mejor si me mejoran el sueldo puede ser que lo rechacé, pero como que hubo falta de comunicación y me fui” Vanessa Claudio

Durante su conversación, Vanessa Claudio destacó que siempre fue muy aplicada y estudiaba los temas de los que se iba a hablar, por lo que no entiende porque hay periodistas que no se preparan.

¿Por qué Vanessa Claudio decidió regresar a TV Azteca?

Durante su conversación con Mara Patricia Castañeda, Vanessa Claudio confesó que pasó momentos muy complicados en Turquía ya que además de estar en otro país con un idioma diferente sufrió de acoso.

Vanessa Claudio destacó que se encontraba muy vigilada, por lo que no se sentía bien con todas las cosas que estaba viviendo.

“Si fue de las experiencias más difíciles (…) Tuve un jefe que no hizo su acercamiento de la manera adecuada (…) Yo me sentía vigilada, los turcos me tenían vigilada” Vanessa Claudio

Al conocer que tenía una propuesta en TV Azteca para conducir ‘Al Extremo’, Vanessa Claudio no lo pensó dos veces y decidió regresar.

“Antes de irme a Turquía Sandra ya me había dicho yo te quiero de vuelta, eso hizo que mi experiencia en Turquía fuera un poco más relajada sabiendo que ya tienes una propuesta por si las cosas no salen bien, eso fue el impulso para decir me voy” Vanessa Claudio

Vanessa Claudio, conductora. (@vanessaclaudio)

¿Vanessa Claudio rechazó entrar al programa Hoy?

Sobre si recibió una propuesta para incorporarse a Hoy, Vanessa Claudio confesó que nunca recibió una propuesta formal por parte de la televisora ya que sabía que estaba bloqueada.

Vanessa Claudio destacó que ella hubiera estado abierta ya que mantenía una gran relación con Magda Rodríguez e incluso reveló que aun tiene contacto con Andrea Rodríguez y Andrea Escalona.