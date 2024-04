Ha pasado un año desde que un conductor de Venga la Alegría dejó el programa para probar un poco de suerte fuera de México

Motivo por el cual se mudó a Miami, Estados Unidos, ciudad en la que estuvo residiendo a la par de que intentaba iniciar una nueva vida y nuevos proyectos.

Sin embargo, las cosas no habrían salido bien para William Valdés -de 30 años de edad- pues a un año de su partida regresó a México con un nuevo mensaje.

Ya que si bien no encontró lo que buscaba al salir de Venga la Alegría, se dice motivado y ansioso por saber lo que le depara el futuro una vez estando de vuelta.

William Valdés compartió con sus seguidores de Instagram un carrusel de fotografías en el que se dejaba de ver otra vez en México tras haber salido de Venga la Alegría.

Las imágenes del conductor, las jacarandas de la CDMX y un carrito de papas callejero iban acompañadas por un mensaje.

Mismo en el que William Valdés resumía su año de experiencia estando fuera de México, pues al parecer no le fue conforme a lo esperado.

Esto debido a que no solo no encontró nuevas oportunidades, sino que muchas personas que creyó podían ayudarlo prácticamente lo desconocieron:

Incluso llegó un punto en el que el ex conductor de Venga la Alegría sintió que su mundo se venía en picada.

Ya que su relación amorosa, que había sostenido durante cinco años, terminó durante todo este proceso salir en busca de un nuevo panorama.

Por lo que William Valdés no veía salida de la situación en la que él mismo se había metido:

Mi relación de cinco años también termino. En un momento pensé que el mundo se me venía abajo. No sabía qué hacer no encontraba ninguna salida. Pero no me di por vencido”.

William Valdés