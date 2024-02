Con un Xóchitl Gálvez reportero de Venga La Alegría le preguntó a Zendaya por Tom Holland, durante el fan event de Duna 2 en México.

El fan event de Duna 2 en México ha dado mucho de qué hablar y no solo por el reparto de actores que se hizo presente en nuestro país.

Sino, también por varios detalles en tendencia que el público y hasta reporteros lograron poner en las redes sociales sobre Duna 2.

Zendaya en México (Marco Ugarte / AP)

Reportero de Venga La Alegría aplicó un Xóchitl Gálvez a Zendaya al preguntarle por Tom Holland

La actriz Zendaya -de 27 años de edad- no solo recibió su estampita de San Tom Holland, sino, también, un Xóchitl Gálvez por parte de un reportero de Venga La Alegría.

Luego de que en medio de las interacciones del elenco de Duna 2 en México, Zendaya fuera entrevistada por un reportero de Venga La Alegría.

Reportero de Venga La Alegría que intentó preguntarle a Zendaya dónde estaba su novio, el también actor Tom Holland -de 27 años de edad- con “ Where do you live Spiderman?”.

Sin embargo, su claridad y un deficiente inglés se lo impidieron, lo que hizo que Zendaya no entendiera a qué se refería.

Pese al desatino del reportero de Venga La Alegría que hizo un Xóchitl Gálvez con Zendaya, otra reportera lo salvó al preguntarle a la actriz “ Where is Spiderman?” -¿dónde está Spiderman?-.

A lo que de la manera más educada y entre una pequeña risa Zendaya respondió “ He is home, probably in his bed” -está en su casa, probablemente en cama-.

te dan la oportunidad de entrevistar a ✨ZENDAYA✨ y lo q preguntas es eso??? pic.twitter.com/WpUhi1bwFG — ana メ𝟶 | 🪽❔ (@wonderlvstt_) February 7, 2024

Tunden a reportero de Venga La Alegría trás aplicar un Xóchitl Gálvez a Zendaya

Luego de que se hiciera viral el video del reportero de Venga La Alegría trás aplicar un Xóchitl Gálvez a Zendaya, el periodista se ha llevado las críticas.

Pues los fans de Zendaya y Tom Holland no le han perdonado su “inglés chafa” al reportero de Venga La Alegría.

Ya que entre comentarios se puede leer “reportero de Venga la Alegría tenía que ser”, “te dan la oportunidad de preguntar y le preguntas por su novio”, “Ay no que cringe con el entrevistador”.