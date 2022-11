El ganador del Oscar, Morgan Freeman, sorprendió a todos con su aparición en la inauguración del Mundial de Qatar 2022.

El actor estadounidense tuvo en su participación el encargo de mandar un emotivo mensaje de paz, tolerancia y respeto a todo el mundo.

En su aparición, Morgan Freeman portaba un guante en su mano izquierda, lo que ha generado preguntas acerca de esta situación.

Morgan Freeman en la inauguración de la Copa del Mundo Qatar 2022



🔴 EN VIVO por TUDN 📺 pic.twitter.com/wTakNxfmjv — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 20, 2022

¿Por qué Morgan Freeman lleva un guante en su mano izquierda?

El galardonado actor, Morgan Freeman, lleva consigo ese guante protector desde el año 2008.

En este año sufrió un aparatoso accidente automovilístico en Estados Unidos, al salirse su auto de la carretera y dar varias volteretas hasta terminar atascado en una zanja.

Derivado de este accidente, el actor sufrió la parálisis de su mano izquierda, por lo que necesita de este accesorio para estimular el riego sanguíneo aun en la actualidad

“Como no puedo moverla, la mano se hincha”, ha comentado Morgan Freeman en anteriores ocasiones, ya que no sólo sufre la parálisis de su mano, si no que también padece de la fibromialgia.

¿Qué es la fibromialgia?

Esta enfermedad se describe como una una afección crónica, la cual causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas.

Las personas con este padecimiento suelen ser más sensibles al dolor que aquellas personas que no la padecen.

Hasta el momento no se conoce cuál es la causa exacta para desarrollar esta enfermedad, sin embargo, algunos expertos señalan a los eventos traumáticos, como accidentes de tránsito o lesiones frecuentes, como los principales motivos.

Morgan Freeman promovió el respeto y tolerancia en el Mundial de Qatar 2022

En medio de la crítica y polémicas por las violaciones a Derechos Humanos que se registran en Qatar 2022, Morgan Freeman buscó mandar un mensaje de respeto y tolerencia con su enigmática voz.

En su intervención, Morgan Freeman tuvo un encuentro con el empresario Ghanim Al-Muftah, un influencer catarí con más de 3 millones de seguidores que sufre de. Síndrome de Regresión Caudal (SDC).

Ghanim Al-Muftah le dijoq ue sin importar sus creencias, todos son bienvenidos en Qatar.