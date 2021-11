Sophia Urista, vocalista de Brass Against, orinó encima de un fan en medio de su concierto en el festival ‘Welcome To Rockville’.

Los asistentes al festival ‘Welcome To Rockville’ captaron como la vocalista de Brass Against orinó encina de un fan que se regocijó entre el liquido que derramó.

Sohpia Urista, quien pertenece a Brass Against, fue la controversial cantante que se bajó los pantalones de piel en medio del escenario y orinó a un fan.

Aunque en el video no se muestra por qué el fan terminó en medio del escenario en el festival ‘Welcome To Rockville’, se ve cómo disfruta de la orina que le cayó.

Las imágenes captadas por los asistentes al festival, muestran cómo se acuesta en el escenario y Urista se coloca encima de él mientras que baja los pantalones de piel blancos.

La vocalista sigue cantando mientras que se coloca en cuclillas encima de la cabeza de fan, espera unos segundos y se ve como derrama orina encima de él.

Aunque en un principio le cayó por el pecho, Urista se movió colocándose en su cabeza y el fan no hizo más que mover la cabeza de un lado a otro regocijándose por lo que sucedía.

Incluso, se logra percibir como la seguridad del evento, se sorprende al ver el acto que la vocalista de Brass Against hizo en el escenario.

Luego de que se difundieran imágenes de la vocalista de Brass Against orinando encima de un fan en el festival ‘Welcome to Rockville’, la música se ganó un apodo.

El evento se llevó a cabo del 11 al 14 de noviembre en Florida, mismo que se hizo viral luego de las imágenes de Sophia Urista orinando encima del fan.

Ahora, en redes sociales la han llamado ‘ Urinista ’ , apodo generado por su apellida Urista y su acción de orinar.

Más tarde, Brass Against ofreció un comunicado en sus redes sociales, en donde señalaba que “Sophia Urista se dejó llevar” y apuntaron, “no se volverá a ver en otro show”.

“La pasamos muy bien por la noche en Daytona en Welcome to Rockville…. Sophia se dejó llevar… Eso no es algo que la agrupación esperaba y no es algo que volverás a ver en los shows de Brass Against. Gracias por traerlo anoche Daytona”.

Brass Against, banda.