El silbante Denis da Silva Ribeiro Serafim decidió no ir al baño y orinarse encima unos segundos antes de comenzar un partido de la Copa de Brasil.

Un momento insólito fue el que se vivió previo a un duelo en la Copa de Brasil, pues el árbitro del encuentro fue protagonista al orinarse encima unos segundos antes de dar inicio al encuentro.

Todo ocurrió previo al duelo de la Copa de Brasil entre Goias y Boavista, donde el árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim decidió no ir al baño y orinarse encima.

Aunque el árbitro trató de ser lo más discreto posible, simulando amarrarse el cordón del short, las cámaras de televisión captaron el bochornoso momento por el que se ha hecho viral en el mundo entero.

Después de terminar de hacer sus necesidades, el árbitro Denis da Silva Ribeiro saludo con el puño a uno de los porteros, para después dar comienzo al partido que el Boavista ganó 3-1 ante el Goias.

Mano, o juiz mijou perna abaixo. pic.twitter.com/RR0e6ZnZSw — Fael Lima (@faelslim) — Fael Lima (@faelslim) March 12, 2021

Árbitro recuerda lo hecho por Sergio Goycochea

Lo hecho por el árbitro en el duelo de la Copa de Brasil recuerda lo que pasó en 1990 con Sergio Goycochea, portero de la Selección de Argentina en el Mundial que se disputó en Italia.

Goycochea no era el portero titular, pero una fractura de Nery Pumpido en la fase de grupos le dio la oportunidad de brillar con la Albiceleste. Fue en el encuentro de cuartos de final ante Yugoslavia, que llegó hasta los penaltis, que el portero se vio forzado a orinar debido a que no había tiempo para ir al baño. Afortunadamente para él, fue héroe y Argentina pasó a las semifinales.

Pero la historia no terminó ahí, pues en el duelo de semifinales ante Italia, también llegó hasta los penales. En esta ocasión, Goycochea no tenía que ir al baño; no obstante, fue obligado a hacerlo por el entrenador Carlos Bilardo -famoso por sus cábalas-, dando como resultado el triunfo para la Selección Argentina que perdería la final ante Alemania.