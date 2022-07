El cantante puertorriqueño Ricky Martin, lanzó una nueva canción titulada ‘Ácido sabor’, en medio de la polémica que lo envuelve.

Recordemos que Ricky Martin de 50 años, fue acusado de violencia familiar por su sobrino Dennis Yaddiel Sánchez Martín.

El joven de 21 años aseguró que mantuvo una relación sentimental con el cantante y, tras terminar su romance, lleva dos meses adecuándolo y espiándolo en su residencia.

Aunque el equipo legal del intérprete desmintió las declaraciones y Eric Martin, hermano del famoso, comentó que el joven padece problemas de salud mental, las averiguaciones están en proceso.

En medio de todo este escándalo, es que llega ‘Ácido sabor’, un tema, que gira en torno a cómo sopesa un momento complicado con el apoyo de su pareja.

El video de la canción, que líricamente tiene su lado pícaro, se grabó en una capilla, por lo que se puede ver a Ricky Martín en un confesionario.

Asimismo, el intérprete se deja ver frente a una imagen de Cristo, entre biblias y rosarios, mientras pronuncia: “No importa lo que digan, si al final somos tú y yo”.

Pese al escándalo en el que está envuelto, el tema fue bien recibido por los internautas, quienes no tardaron en expresar su opinión entre comentarios en la plataforma de videos YouTube.

“Amo este tema su letra es tan sensual y real”, “Me gustó mucho. Un trabajo bien hecho”, “Uno de los mejores video que he visto de Martín”, fueron solo algunos de los comentarios.

‘Ácido sabor’ de Ricky Martin, gira en torno a una posible relación prohibida y la fuerza que ambos se dan mutuamente para lograr sopesar cualquier obstáculo.

La canción inicia relatando el vicio que denota su romance.

“Se ha vuelto un vicio, mm-mm-mm pa cualquiera una adicción completamente necesaria. Cuando viajas por mis áreas se me nubla la visión”.

Posteriormente, comienza explicar que, aunque el amor que se tienen es dulce, también es doloroso por las adversidades a las que se enfrentan.

“Peligroso, tal vez todo se sienta dulce, pero es doloroso. Agarro tu mano, camino y me siento grandioso. No tengo alas, pero tú me haces volar, eh”

Ricky Martin