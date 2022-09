¿Eduin Caz estuvo enojado en el concierto de Las Vegas? Esto pasó con Grupo Firme durante su presentación en Estados Unidos para celebrar las Fiestas Patrias.

Grupo Firme se ha convertido en una de las agrupaciones más populares en México y Estados Unidos, incluso presumieron que desde el martes 13 de septiembre cuentan con su estrella en el paseo de Las Vegas.

Sin embargo no todo es felicidad para Grupo Firme y así lo demostró Eduin Caz de 28 años de edad al terminar de manera abrupta su concierto en Las Vegas y no dudo en mostrar que se encontraba muy molesto por lo sucedido.

Con motivo de las Fiestas Patrias, Grupo Firme se presentó en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Estados Unidos. Con este escenario la agrupación esperaba tener una noche larga de pura fiesta con sus seguidores.

Pero eso no pudo ser así y Eduin Caz no pudo ocultar su molestia al saber que tenía que cortar su concierto antes de lo previsto y de esta manera dejar a sus seguidores con ganas de seguir cantando sus éxitos.

A través de la cuenta de Instagram de ‘Chamonic 3′ se difundió un video en donde se puede ver a Eduin Caz muy molesto luego de que los organizadores le habrían comentado que tenía que terminar con su concierto en Las Vegas.

En el video Eduin Caz salió al escenario y ante sus seguidores tuvo que revelar que no podía continuar con el concierto como lo tenían planeado ya que le habían pedido que finalizará a una hora especifica.

Durante su discurso, Eduin Caz dejó en claro que aún faltaban más temas en su repertorio, pero que lamentablemente no podría seguir.

Visiblemente molesto, Eduin Caz señaló que nunca pensó que en una noche de fiesta los organizadores se iban a poner de esa manera.

Eduin Caz dejó en claro que aunque se sentía sumamente enojado, sus seguidores no tenían la culpa por lo que les agradecía haber acudido al concierto en Las Vegas.

“Yo no pensé que se fueran a poner así, jamás en la vida pensé que se fueran a poner así en este día, yo no lo pensé, me siento molesto, me siento enojado, pero ustedes no tienen la culpa, ¿ok? Muchísimas gracias”

Eduin Caz