A casi tres meses de que Bad Bunny lanzara su disco “Nadie sabe qué va a pasar mañana”, estrenó el video oficial de No me quiero casar, antes de que inicie el Año Nuevo 2024 y con un mensaje claro.

Este 31 de diciembre del 2023, Bad Bunny decidió dedicar un mensaje claro sobre su vida personal, sobre todo en un contexto en el que terminó su relación con Kendall Jenner.

Así fue el estreno del video oficial de No me quiero casar, la canción de Bad Bunny -de 29 años de edad- con la que le da la bienvenida al Año Nuevo 2024 y la letra completa que tiene un mensaje claro que hasta tú puedes usar para la reunión familiar de fin de año.

Bad Bunny estrena No me quiero casar para iniciar el Año Nuevo 2024 con un mensaje clarísimo

Bad Bunny estrenó en octubre su más reciente disco “Nadie sabe qué va a pasar mañana”, de donde salió No me quiero casar, canción a la que decidió hacer un video oficial, porque lo merece.

Para recibir el Año Nuevo 2024, Bad Bunny decidir estrenar No me quiero casar con video oficial, pues la canción se presta para las reuniones familiares decembrinas.

A 6 horas del estreno de la canción, No me quiero casar de Bad Bunny, el video ya tiene 1 millón de reproducciones, además de que está en el número 12 de tendencias de YouTube.

Y es que no creas que se trata del clásico video musical donde Bad Bunny se explaya como el cantante de música urbana con outfits llamativos.

El ‘Conejo Malo’ decidió sacar sus dotes de actuación -que han sido comprobados por varios directores de series-, para meter en el video oficial un preámbulo de casi 6 minutos.

En este preámbulo, Bad Bunny deja ver la clásica escena en la que para recibir el Año Nuevo, te enfrentas a la pregunta de “¿cuándo te vas a casar?”.

Al final, un harto Bad Bunny se dedica a cantar No me quiero casar, canción que tiene un claro mensaje sobre la forma en que quiere llevar su vida y motivo por el podría haber terminado con Kendall Jenner -de 28 años de edad-.

Cabe destacar que el cantante se podría estar proclamando el Luis Miguel puertorriqueño, debido a que promovió No me quiero casar, con un video del Sol negando saber qué es la palabra “hijos, novia, esposa”.

Bad Bunny sube a Luis Miguel para promover No me quiero casar. (@badbunny)

No me quiero casar, letra completa de la canción que Bad Bunny estrenó para el Año Nuevo 2024

Bad Bunny estrenó para este Año Nuevo 2024, No me quiero casar, en medio de la incertidumbre de que terminó su relación con Kendall Jenner, pero ¿qué dice la letra?

Parece ser que Bad Bunny decidió dejar un mensaje claro en No me quiero casar, pues -ahora- sabemos que no tiene la menor intención de casarse, tener hijos y menos hablar de sus novias.

Esta es la letra completa de Bad Bunny, de su canción No me quiero casar, ideal para dar la bienvenida al Año Nuevo 2024:

“Y si tu man te quiere parar, dile que no Modélale y corre a la disco, yeah Porque tu man, ah, porque tu man, ah Porque tu, porque tu, porque tu Hey Que levante la mano to el que está haciendo dinero Que venga el Año Nuevo y yo voy a josearlo entero Un día de estos llega mi amor verdadero Pero, quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W, ando con to mis vaquero' Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempo' Ya mismo me hago bi sin dejar de ser hetero Ya mismo vo'a tener un hijo, un heredero Vo'a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga 'el caballo y se me pierda el sombrero, je Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te ve' mejor en ropa interior, yo lo sé, yo lo sé, hey Yo seré tu amante bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, uoh, hasta ahí, mami, hasta ahí Vamo' a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste, pero se me va a pasar, je Mi vida está cabrona, hey Yo no me quiero casar La-la-la, la-la, la-la Yo no me quiero casar, hey Por ahora celibato, voy a gozar un rato Yo no me quiero casar 2016, arrebatao con las Cazal Mi casa algún día seis millone' va a tasar Al corillo entero lo voy a engrasar La vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojone', aquí nada fue al azar Malas vibras pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar, hey Sorry por bostezar, hey Pero es que me aburro fácil Si me gusta, yo lo quiero Me pongo pa eso y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no, guau, diablo, pero casi, hey Viendo la ciudad de Nueva York montao en taxi Me puse a soñar Y dije: "mi futuro tengo que cambiarlo hoy" Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste, pero se me va a pasar, je Mi vida está cabrona, hey Yo no me quiero casar La-la-la, la-la, la-la Yo no me quiero casar Y si yo volviera a nacer Así quisiera ser Para todas las babies, las ladies Me gusta el vino tinto, los atardeceres La risa de mis amigos, la mirada de las mujere' Que tú quiere' estar conmigo, tú no sabes lo que quiere' Baby, yo soy un peligro Hey Yo por nadie vo'a cambiar, hey Siempre vo'a campear, mami Me voy a trampear Hoy voy pa la calle, je, acabo de recortar Yo soy Bad Bunny, no "fulano de tal" Gracia' a la vida pudimo' conectar Tú me gustas, no vaya' a malinterpretar Pero estoy enfocao, puesto pa apretar Por el momento contigo no puedo estar, je Yo siempre he sido un hijo'e puta, desde Head Start, je Cierra la puerta cuando salga’ y pon el no molestar”. Letra de No me quiero casar, de Bad Bunny.

Con información de Musicxmatch.