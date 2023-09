Durante uno de sus conciertos, Alejandro Fernández regañó a sus fans en vivo porque ya no cantan con él sus canciones.

Incluso, Alejandro Fernández -de 52 años de edad- amenazó a los asistentes con retirarse del escenario si estos no cantaban.

Sin embargo, tras la respuesta de su público, Alejandro Fernández continuó dando su presentación, la cual forma parte de su gira Amor y Patria.

Alejandro Fernández regañó a sus fans en uno de sus conciertos de su g ira en Estados Unidos, Amor y Patria.

Esto luego de que los asistentes al concierto, supuestamente, no estuvieran cantando con Alejandro Fernández.

Incluso, el cantante de regional mexicano habría amenazado a su público con bajarse del escenario e irse al backstage.

En el video, se ve a Alejandro Fernández sentado instando a su publico que cante con él su sencillo; incluso, retirándose el audífono para escucharlos.

Pero debido a la falta de entusiasmo en el auditorio y aprovechando una pequeña pausa, el cantante mexicano los terminó regañando:

“Van a cantar o no van a cantar, porque si no me voy a cantar allá”

Alejandro Fernández