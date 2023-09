Adele -35 años- conquistó las redes con una bandera y un look muy mexicano durante su concierto del 15 de septiembre.

Adele está a punto de cumplir un año con su residencia en The Colosseum, el teatro perteneciente al famoso Caesars Palace, en Las Vegas.

Como parte de esta serie de conciertos, a Adele le tocó actuar el 15 de septiembre, día en que los mexicanos en Estados Unidos celebran el inicio de la Independencia de México.

Fue así que Adele recibió diversos regalos alusivos a México, que no dudó en añadir a su atuendo de la noche, lo que la ha hecho viral en las redes sociales.

Adele en concierto en México, 2016 (@adele)

Adele: Fan mexicano la pone muy patriota el 15 de septiembre

La noche del 15 de septiembre de 2023, Adele interpretaba su éxito When we were young, cuando decidió pasearse entre los asistentes a The Colosseum.

Entre el público se encontraban varios mexicanos, quienes celebraban el inicio del movimiento por la Independencia de México, que oficialmente arrancó el 16 de septiembre de 1810.

Fue así que al ver a Adele tan cerca, uno de ellos no dudó en hacerle varios regalos alusivos a la fecha, como:

Una bandera de México

Una muñeca Lele

Una diadema de la muñeca Lele

Al ver la muñeca Lele, Adele hizo cara de sorpresa y la recibió con alegría; luego, su fan le colocó la diadema sobre la cabeza mientras la cantante británica se agachaba para poder lucirla como se debía y enseguida agradecerle con un abrazo al jóven.

En tanto, alguien le dio una bandera de México, misma que Adele decidió ponerse sobre un hombro como si fuera una capa, para luego continuar con su show.

El momento fue captado en un video que ha sido compartido y se ha viralizado en redes sociales como X, Instagram y TikTok.

Adele presumió su colección de doctores Simi días atrás

Esta no es la primera vez que Adele demuestra su simpatía por México y sus fans del país.

Unos días atrás, Adele compartió una foto en Instagram donde aparece presumiendo su colección de doctores Simi.

Entre los muñecos, que lucen con atuendos similares a los que Adele porta durante su residencia en Las Vegas, se distingue una muñeca Lele, que en su show del 15 de seotiembre recibió con emoción.