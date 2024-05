¡Atención! Una mujer encabeza la lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos, según Apple Music.

La plataforma Apple Music dio a conocer el ranking con lo que considera son los mejores discos de la historia.

El listado fue creado por el equipo de especialistas de Apple Music en conjunto con un grupo de artistas, como son:

Maren Morris, de 34 años de edad

Pharrell Williams, de 51 años de edad

J Balvin, de 39 años de edad

Charli XCX, de 31 años de edad

Mark Hoppus, de 53 años de edad

Nia Archives, de 24 años de edad

Honey Dijon

Además de de compositores, productores y profesionales en el ámbito de la música.

Lo destacado de la lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos de Apple Music, es que una mujer la lidera.

Apple Music (Apple Music)

Ella es la mujer que encabeza la lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos de Apple Music

Lauryn Hill, de 48 años de edad, es la mujer que encabeza la lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos publicada por Apple Music.

El disco de Lauryn Hill que se proclamó en el puesto número 1 es The Miseducation Of Lauryn Hill, publicado el 25 de agosto de 1998.

Cabe mencionar que Lauryn Hill es conocida en el mundo por su interpretación de la canción “Killin Me Softly Whit His Song” cuando era parte de The Fugees.

No obstante, el disco que premió Apple Music también forma parte de la historia de la música.

Por supuesto, las reacciones ante la lista de Apple Music no se han hecho esperar en redes, muchos internautas no han quedado satisfechos con el ranking y algunos artistas que aparecen.

Lauryn Hill (@MsLaurynHill /X)

Lista completa de los 100 mejores álbumes de Apple Music

Te dejamos la lista de los 100 mejores álbumes de Apple Music para que la revises y cheques qué otras talentosas mujeres fueron reconocidas:

“The Miseducation Of Lauryn Hill” — Lauryn Hill “Thriller” — Michael Jackson “Abbey Road” — The Beatles “Purple Rain” — Prince & The Revolution “Blonde” — Frank Ocean “Songs In The Key Of Life” — Stevie Wonder “good kid, m.A.A.d. city” — Kendrick Lamar “Back To Black” — Amy Winehouse “Nevermind” — Nirvana “Lemonade” — Beyoncé Rumours” — Fleetwood Mac “OK Computer” — Radiohead “The Blueprint” — Jay-Z “Highway 61 Revisited” — Bob Dylan “21″ — Adele “Blue” — Joni Mitchell “What’s Going On” — Marvin Gaye “1989 (Taylor’s Version)” — Taylor Swift “The Chronic” — Dr. Dre “Pet Sounds” — The Beach Boys “Revolver” — The Beatles “Born To Run” — Bruce Springsteen “Discovery” — Daft Punk “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” — David Bowie “Kind Of Blue” — Miles Davis “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” — Kanye West “Led Zeppelin II” — Led Zeppelin “The Dark Side Of The Moon” — Pink Floyd “The Low End Theory” — A Tribe Called Quest “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” — Billie Eilish “Jagged Little Pill” — Alanis Morissette “Ready To Die” — The Notorious B.I.G. “Kid A” — Radiohead “It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back” — Public Enemy “London Calling” — The Clash “BEYONCÉ” — Beyoncé “Enter The Wu-Tang (36 chambers)” — Wu-Tang Clan “Tapestry” — Carole King #39. “Illmatic” — Nas #40. “I Never Loved A Man The Way I Love You” — Aretha Franklin #41. Aquemini” — OutKast #42. “Control” — Janet Jackson #43. “Remain In The Light” — Talking Heads #44. “Innervisions” — Stevie Wonder #45. “Homogenic” — Björk #46. “Exodus” — Bob Marley & The Wallers #47. “Take Care” — Drake “Paul’s Boutique” — Beastie Boys “The Joshua Tree” — U2 “Hounds Of Love” — Kate Bush “Sign O’ Times” — Prince “Appetite For Destruction” — Guns N’ Roses “Exile On Main St.” — The Rolling Stones “A Love Supreme” — John Coltrane “ANTI” — Rihanna “Disintegration” — The Cure “Voodoo” — D’ Angelo “(What’s The Story) Morning Glory?” — Oasis “AM” — Arctic Monkeys “The Velvet Underground and Nico” — The Velvet Underground & Nico “Love (Deluxe)” — Sade “All Eyez On Me” — 2Pac “Are You Experienced?” — The Jimi Hendrix Experience “Baduizm” — Erykah Badu “3 Feet High And Rising” — De La Soul “The Queen Is Dead” — The Smiths “Dummy” — Portishead “Is This It” — The Strokes “Master Of Puppets” — Metallica “Straight Outta Compton” — N.W.A. “Trans-Europe Express” — Kraftwerk “SOS” — SZA “Aja” — Steely Dan “The Downward Spiral” — Nine Inch Nails “Supa Dupa Fly” — Missy Elliott “Un Verano Sin Ti” — Bad Bunny “Like A Prayer” — Madonna “Goodbye Yellow Brick Road” — Elton John “Norman Fucking Rockwell!” — Lana Del Rey The Marshall Matters LP” — Eminem “After The Gold Rush” — Neil Young “Get Rich Or Die Tryin’” — 50 Cent “Horses” — Patti Smith “Doggystyle” — Snoop Dogg “Golden Hour” — Kacey Musgraves “My Life” — Mary J. Blige “Blue Lines” — Massive Attack “I Put A Spell On You” — Nina Simone “The Fame Monster” — Lady Gaga “Back In Black” — AC/DC “Listen Without Prejudice, Vol. 1″ — George Michael “Flower Boy” — Tyler, The Creator “A Seat at the Table” — Solange “Untrue” — Burial “Confessions” — Usher “Pure Heroine” — Lorde “Rage Against the Machine” — Rage Against the Machine # “ASTROWORLD” — Travis Scott “Hotel California” — Eagles “Body Talk” — Robyn