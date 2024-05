Twenty One Pilots prepara sorpresas, pues además de su listening party no es el único concierto que harán en México.

Twenty One Pilots anunció su regresó a México con un show privado con su Listening Party, previo al lanzamiento de su nuevo álbum “Classy”.

México es uno de los sitios privilegiados de este evento para los auténticos fans de la agrupación, ya que el duo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun tocarán en recintos pequeños.

La última vez que Twenty One Pilots se presentó en México fue en el Festival Pal Norte 2023, el cuál se llevó a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey.

(Twenty One Pilots)

¿Twenty One Pilots prepara otro concierto en México? Esto es lo que se sabe

Twenty One Pilots sorprendió a sus seguidores al anunciar que realizarán un concierto especial en la Ciudad de México con un Listening Party.

Para acceder a este evento los fanáticos deben de realizar un registro previo para poder adquirir sus boletos, pues es un show dirigido a los verdaderos seguidores de la banda.

Twenty One Pilots extendió la invitación a sus fans para unirse a este evento especial, posiblemente en celebración del lanzamiento de su próximo álbum “Classy”.

¿Twenty One Pilots prepara otro concierto en México? Esto es lo que se sabe (@ocesa_total / Twitter @ocesa_total)

Sin embargo, en las últimas horas se ha revelado que no solo Twenty One Pilots llegaría con su Listening Party a México, si no que preparan otro concierto.

A través de la cuenta de Ocesa en X, antes Twitter, han compartido una imagen que ha emocionado a los fans de Twenty One Pilots que avivan la esperanza de verlos en vivo.

En la misteriosa imagen se visualiza lo que posiblemente podría ser el perfil de Tyler Joseph y Josh Dun en un fondo rojo, lo que ha desatado la euforia en las redes sociales.

A pesar que Ocesa no ha revelado más detalles, se especula que la agrupación esta listo para presentarse en un concierto en México en uno de los grande recintos del país.

Se agotaron boletos de la Listening Party de Twenty One Pilots y se espera una nueva fecha en México

Twenty One Pilots dio a conocer en sus redes sociales su regreso a México el próximo 14 de mayo con su Listening Party, un evento especial para auténticos fans.

Debido a que se preve que se presenten en un recinto con capacidad de pocas personas, la agrupación activo una dinamica para poder escoger a los fans que podrán estar presentes.

La sorpresa se dio fue que desde las 16:00 horas salió a la venta los boletos para el show especial de Twenty One Pilots en México.

Debido a ello, se ha informado en redes sociales que se agotaron los boletos para ver a Twenty One Pilots en su Listening Party.

Sin embargo, también recalcaron que en las próximas horas se espera el anuncia de un nuevo concierto de la agrupación en México, la cual sería en un nuevo recinto.