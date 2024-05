La listening party de Twenty One Pilots ya tiene fecha, pero ¿vale el precio de los boletos? Te lo contamos.

Tras los rumores, este miércoles 8 de mayo de 2024, el dúo de hip-hop y rock Twenty One Pilots ha confirmado que traerá a México su listening party.

Evento exclusivo para los fans llamado An Evening with Twenty One Pilots con el que p romociona el próximo estreno de nuevo disco Clancy que llegará el próximo 17 de mayo de 2024.

¿Cuándo y dónde es la listening party de Twenty One Pilots en México?

La listening party de Twenty One Pilots en México tendrá lugar el próximo martes 14 de mayo de 2024.

Por ahora el recinto de la listening party de Twenty One Pilots se mantiene en secreto, así como su horario.

Pues la listening party de Twenty One Pilot es un evento dirigido a los verdaderos fans del dúo musical.

¿Cómo puedes ir a la listening party de Twenty One Pilots en México?

Si eres un verdadero fan y deseas ir a la listening party de Twenty One Pilots en México deberás seguir unos sencillos pasos para ser uno de los pocos afortunados en obtener un acceso en exclusiva.

Con ello lo que debes hacer para ir a la listening party de Twenty One Pilots en México será:

Entrar al perfil de Twenty One Pilots (@twentyonepilots) y mandar un mensaje con la palabra RETURN

Tras recibir respuesta a tu mensaje debes de ingresar al link

Ya en el link ingresa tu número telefónico o tu correo

Tras esto deberás recibir los detalles para la listening party de Twenty One Pilots en México.

¿Vale el precio de los boletos de la Twenty One Pilots listening party?

Por el momento, el precio de los boletos de la listening party de Twenty One Pilots no se ha revelado.

Sin embargo, pese a desconocer este detalle la listening party de Twenty One Pilots vale la pena si es que eres fans, pues se trata de un evento privado y pequeño.

En el cual los fans tendrán una experiencia sin igual con Twenty One Pilots y podrán escuchar lo nuevo de su disco.