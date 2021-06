Taylor Swift anuncia el lanzamiento de ‘Red (Taylor’s Version)’

Luego de una larga disputa con el productor musical Scooter Braun para recuperar los derechos de su música, Taylor Swift decidió regrabar sus primeros discos.

Hace tan solo unos meses, Taylor Swift lanzó la regrabación de su segundo disco titulado ‘Fearless (Taylor’s Version)’.

Taylor Swift lanzará su disco ‘Red (Taylor’s Version)’ el 19 de noviembre

Ahora, por medio de sus redes sociales sociales, Taylor Swift anunció que lanzará la regrabación de su disco ‘Red’ bajo el título ‘Red (Taylor’s Version)’.

‘Red (Taylor’s Version)’ será lanzado este 19 de noviembre y estará conformado por 30 canciones, una de ellas tendrá duración de 10 minutos.

Taylor Swift anuncia el lanzamiento de su disco 'Red (Taylor's Version)' (Captura de Pantalla)

Por medio de un comunicado en sus plataformas digitales, Taylor Swift habló sobre su experiencia al regrabar ‘Red’, uno de los discos más queridos por sus fanáticos.

“Musical y líricamente, ‘Red’ se parecía a una persona con el corazón roto. Estaba por todos lados, un mosaico fracturado de sentimientos que de alguna manera podían encajar”.

“Felicidad, tristeza, confusión, soledad, desolación, euforia, salvaje y torturado por los recuerdos del pasado”.

Para probar piezas de una nueva vida entré al estudio y experimenté con diferentes sonidos y colaboradores”.

“A veces tienes que hablarlo una y otra vez para que realmente termine. Como un amigo que te llama a mitad de la noche para hablar y hablar de su ex, no podía dejar de escribir”.

“Esta será la primera vez que escuches las 30 canciones que debían conformar Red”, finalizó Taylor Swift en el comunicado.

El disco ‘Red’ ha sido uno de los álbumes más vendidos de Taylor Swift

‘Red’ es uno de los materiales más vendidos de Taylor Swift y de este se desprendieron los sencillos ’22′, ‘The Last Time’, ‘Red’ y ‘I Knew You Were Trouble’.

En 2018, Scooter Braun vendió los derechos de los primeros seis discos de Taylor Swift en 6 mil millones de pesos, sin que la cantante fuera considerada para adquirir sus propias canciones.