Tras 58 años de carrera en el cine, el aclamado y galardonado cineasta Steven Spielberg se lanza por primera vez a dirigir videos musicales.

Pues así sin más Steven Spielberg dio la sorpresa al dirigir su primer video musical para la canción Cannibal, tema debut como solista del cantante británico Marcus Mumford.

El director estadounidense Steven Spielberg explora una muy distinta faceta en su carrera como director.

Además para darle aún más visualización, Steven Spielberg se basa en el dicho “menos es más” para dirigir su primer video musical de una manera nada peculiar.

De hecho, hasta los recursos de Steven Spielberg para dirigir el video musical de Marcus Mumford son los menos esperados.

Steven Spielberg se lanza ahora a dirigir videos musicales (Twitter @marcusmumford)

Steven Spielberg dirige su primer video musical con su celular

No solamente el cineasta Steven Spielberg dirigió su primer video musical, sino también lo hizo de una manera muy peculiar, ya que lo realizó con su celular.

“El domingo 3 de julio en el gimnasio de un instituto de Nueva York, Steven Spielberg dirigió su primer video musical, en una toma y con su teléfono” Marcus Mumford

Así lo dio a conocer el cantautor inglés Marcus Mumford en una publicación en sus redes sociales.

Además para aún hacer más particular el primer video musical del director Steven Spielberg, también lo hizo a solo una toma continua y a blanco y negro.

También solo ocupó de un una silla y alguien que lo jalara mientras Steven Spielberg grabada con su celular

Asimismo, en el primer video musical de Steven Spielberg para la canción Cannibal, de Marcus Mumford, también participaron las esposas de ambos artistas.

Pues la actriz y esposa de Spielberg, Kate Capshaw, se encargó de la producción y dirección artística.

Mientras que la actriz británica Carey Mulligan esposa de Marcus Mumford fue la responsable del vestuario y la sonorización del videoclip.

“Me siento abrumado por el apoyo por parte de la gente que me rodea para que saque música, no puedo expresar con palabras toda mi gratitud (...) Kate y Steven me han dejado boquiabiertos, no puedo agradecérselo lo suficiente”, concluyó.

Este video dirigido por Steven Spielberg forma parte del primer sencillo de Marcus Mumbford, miembro de la banda Mumford & Sons, quien Cannibal, adelanto de un trabajo discográfico que se publicará el próximo 17 de septiembre.