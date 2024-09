Como parte de las celebraciones de las Fiestas Patrias en México, la Banda MS se presentó en el Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) como artista invitado para el Grito de Independencia 2024, donde hicieron posible una pequeña aparición de Snoop Dogg.

El rapero de 52 años formó parte de la música que se presentó en la Plaza de la Constitución gracias a una canción que realizó en colaboración con la Banda MS en 2020.

Te contamos como fue posible que Snoop Dogg de presentara en el Zócalo de la CDMX durante la Celebración del Grito de Independencia.

Snoop Dogg se presenta en el Zócalo con la Banda MS gracias a esta canción

En el 2020, Snoop Dogg participó, junto con Becky G en una colaboración con la Banda MS para la canción “Qué Maldición”, canción que habla sobre lo que se siente extrañar a una persona.

Esta canción fue presentada durante el Grito de Independencia después de que Andrés Manuel López Obrado (AMLO) tocara la campana de Dolores por última vez como presidente de México.

La canción “Qué Maldición” inició con una de las melodías que más se relacionan a Snoop Dogg, en versión banda, que corresponde a la canción “The Next Episode” en la que el rapero estadounidense colaboró con Dr. Dre en el año de 2001.

Asimismo, la Banda MS colocó una doble imagen del rapero en estilo graffiti para hacerlo parte del concierto que dieron en el Zócalo de la CDMX como parte de las Fiestas Patrias.

Cabe señalar que en esta canción que hizo posible la participación de Snoop Dogg en las Fiestas Patrias tiene algunas frase que el rapero estadounidense dice en español.

Esta canción, como el resto de su repertorio, animaron a los millones de asistentes que se congregaron en el Zócalo para escuchar el Grito de Independencia de AMLO, así como para disfrutar de la celebración con diferentes artistas.

¿Cuál es la letra de la canción que hizo posible la participación de Snoop Dogg en el Grito de Independencia en el Zócalo con la Banda MS?

La canción “Qué Maldición” de la Banda MS con Becky G y Snoop Dog, que fue parte del repertorio de la banda de regional mexicano durante el Grito de Independencia habla sobre lo difícil que es extrañar a alguien.

Sin embargo, el video musical que se produjo en 2020 da a entender que a quien se extraña es una persona que ya murió.

Te compartimos su letra:

Es que no sabes cuánto duele el amor

No sabes cuánto duele en el corazón

Es que el efecto que causaste en mí

La maldición de extrañarte

La maldición de extrañarte

La maldición de extrañarte

Every time you leave there’s only one thing that I know

What’s that? Baby, yo te extraño

Maybe that’s my culpa, ah

Guilty ‘cause I go away a lot

But say you want me to stay

And I won’t salir, I’m here

Whenever you say that you need me

Si me necesitas, I’ll arrive, believe me

D-O-GG, soy tu perrito yo allá

Even when I get out, I come right back to the yard, ah

Mami, me duele cuando no estás conmigo

Y yo que soy tu hombre, todavía soy amigo

Teddy, yo te amo, that means, “I love you dearly”

And every time you gone, I’m always gon’ want you near me

Snoopie

Es que no sabes cuánto duele el amor

No sabes cuánto duele en el corazón

Es que el efecto que causaste en mí

La maldición de extrañarte

La maldición de extrañarte

La maldición de extrañarte

Qué maldición, even when I’m at home

Only a couple hours before we’re back on the road

Nadamos en las aguas de la playa larga

Porque mañana I know you be missin’ me when I’m gone

Kissin’ me in my sleep, liftin’ me in my zone’

Cause you make me better than I can be when I’m alone

Así yo te veo claramente, canto pa la gente

But I always feel you need me when I roam

Speaking of trips, overseas let’s do the weekend

Sippin’ tequila, queca fría, mentira, se quemó (eh)

Take it off, make it, I wanna see you, love when you nasty

Lovin’ your ass up, I’m a dog with a bone, tú sabes

Es que no sabes cuánto duele el amor

No sabes cuánto duele en el corazón

Es que el efecto que causaste en mí

La maldición de extrañarte

La maldición de extrañarte

La maldición de extrañarte

Ven aquí, ay, mami

Holla at me

Ven aquí, ay, mami

Miss me? I miss you

Yo, hold my spotMS

Rah¡Snoop Dogg! (uy)

Yeah, adiós (Jajaja)Amigo (¡wuh!)

Bye, see ya