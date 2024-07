Después de 15 años de su último lanzamiento, Sentidos Opuestos estrenó la canción ‘Y me llegaste tú’.

El video oficial de la nueva canción de Sentidos Opuestos fue publicado en YouTube el pasado 12 de julio 2024.

Y se te gustó el estreno, aquí te damos la letra completa de ‘Y me llegaste tú’ de Sentidos Opuestos.

Esto dice la letra de ‘Y me llegaste tú’ de Sentidos Opuestos

El pasado viernes 12 de julio 2024, el dúo Sentidos Opuestos sacó una nueva canción después de 15 años fuera de la industria musical.

De acuerdo con Sentidos Opuestos, su canción es un “electro pop increíble, con un sonido muy de 2024″.

Sentidos Opuestos (Sentidos Opuestos Twitter @SentidosOp_Of )

Y es que la canción mezcla un beat digno de discotecas con una letra romántica y alegre en la que se habla de un amor delirante.

En este sentido, la voz principal habla de encontrar a una persona ideal, en muchos sentidos, para ella.

Pues a pesar de que no se menciona cómo ni cuándo, la voz aseguraría que ya conocía a esta persona que entró a su vida.

La canción llega tres años después de que Chacho Gaytán y Alessandra Rosaldo -de 55 y 52 años de edad respectivamente- se reunieran para participar en el ‘90′s Pop Tour’.

Por lo que ambos se dijeron contentos con el estreno del sencillo y el video oficial en la cuenta de YouTube de Sentidos Opuestos.

Sentidos Opuestos (@sentidosopuestosof / Instagram)

Letra completa de ‘Y me llegaste tú’ de Sentidos Opuestos

Si te gustó la canción ‘Y me llegaste tú’ de Sentidos Opuestos, aquí te dejamos la letra completa:

Una historia de amor delirante

Que parara mi mundo al instante

Alguien que al mirarme supiera quién soy

Una historia sin tiempo y sin prisa

Cambia mi soledad por sonrisas

La señal que cambia mi constelación

Lo soñé bajo una estrella fugaz

Como un eclipse lunar

Irrepetible y real

Sobre mis olas de mar

Bailar

Te esperaba y ni un momento dudé que llegaría a encontrarte

Te buscaba entre la gente sabiendo que no iba a equivocarme

Y me llegaste tú

Y me llegaste tú

Y me llegaste tú, tú, tú

Y me llegaste tú

Y me llegaste tú

Y me llegaste tú, oh, oh

Te leí entre líneas de libros

Mis canciones ya daban contigo

En el piano secreto de mi habitación

Lo soñé bajo una estrella fugaz

Como un eclipse lunar

Irrepetible y real

Sobre mis olas de mar

Bailar

Te esperaba y ni un momento dudé que llegaría a encontrarte

Te buscaba entre la gente sabiendo que no iba a equivocarme

Y me llegaste tú

Y me llegaste tú

Y me llegaste tú, tú, tú

Y me llegaste tú

Y me llegaste tú

Y me llegaste tú, tú, tú