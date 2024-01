Santa Fe Klan explicó su encuentro con Xóchitl Gálvez -de 60 años de edad-, la candidata a la presidencia de México.

Y de acuerdo con Santa Fe Klan -de 24 años de edad-, “ni sabía quién era” Xóchitl Gálvez cuando la saludó y grabó su video.

El encuentro con Xóchitl Gálvez habría sido una coincidencia y Santa Fe Klan la trató como a cualquiera de sus fans que lo detiene por la calle.

El pasado 13 de enero, la candidata a presidenta Xóchitl Gálvez compartió un video en su TikTok presumiendo que estaba echándose unas rimas con Santa Fe Klan.

Sin embargo, durante un encuentro con la prensa compartido en TikTok por la reportera Magaly Ortiz Rodriguez -@magalyortiztv-, Santa Fe Klan reveló que ni sabía quién era Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con el cantante de música urbana, quien explicó su encuentro con la candidata a la presidencia, él solo le deseó buena suerte.

Sin embargo, esta sería la manera habitual en que Santa Fe Klan reacciona cuando ‘lo para la gente’ y se fotografía con él.

“Ah, no, ni sabía quién era. No, pues, así me para la gente. Yo nada más le dije ‘suerte, échale con todo’.”

Santa Fe Klan