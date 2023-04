Rosalía explica si pudo hacer el aguachile durante su concierto en el Zócalo. La cantante confesó si la ayuda de sus seguidores funcionó.

El pasado 28 de abril, Rosalía -de 30 años de edad- se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México. A lo largo de su presentación se mostró muy feliz de ver a sus seguidores.

Sin embargo, Rosalía aprovechó ese momento para revelar que había pasado con el aguachile y si lo había podido hacer en su casa.

Concierto de Rosalía en el Zócalo no rompió el récord de Grupo Firme, pero sí superó a Los Tigres del Norte

Esto luego de que a través de su cuenta de Twitter confesó que había quedado enamorada de su sabor, ¿será que Rosalía ya sabe hacer aguachile como lo probó en México?

Rosalía se ha convertido en una de las cantantes más populares a nivel internacional, gracias a éxitos como ‘Despechá’, ‘Con altura’ y ‘Motomami’.

En diversas ocasiones Rosalía ha mostrado su amor por México y así quedó demostrado cuando en su cuenta de Twitter confesó que había quedado enamorada de un platillo que probó en su visita al país.

Rosalía confesó que le había encantado el aguachile, por lo que le pedía ayuda a sus seguidores para que lo pudiera replicar en su casa.

A casi un mes de su petición, Rosalía confesó cómo le había ido con el aguachile y si es que ya había podido prepararlo.

Durante su concierto en el Zócalo de la CDMX, Rosalía bromeó con los asistentes y confesó que ya le había dado hambre.

“México me entró mucha hambre de tanto bailar, a ver si me como unos taquitos, un aguachile”

En ese momento Rosalía se refrió a la petición que había hecho en Twitter sobre el aguachile y si ya lo había hecho.

Rosalía confesó que sus seguidores le mandaron tantas recetas que no podía elegir una, por lo que terminó haciendo una combinación de varias, aunque el resultado no fue el esperado.

“Mandasteis tantas recetas que no sabía cuál escoger de todas, así que terminé haciendo un mix, no sé ni como me quedó”

Rosalía