Residente estrena “This is Not America”, un videoclip lleno de fuertes denuncias que buscan “devolverle” el nombre a Latinoamérica.

Ni tras el conflicto con J Balvin Residente ha parado de expresar todo lo que le molesta, pues como afirma en Instagram: “ ya empecé y no hay quien me pare ”.

"This is Not America" (YouTube)

Esta vez, el ganador de por lo menos 28 Grammys, Residente, lanzó “This is Not America”, un videoclip donde denuncia situaciones como:

Periodistas asesinados

Desapariciones forzadas

Narco gobiernos

Cárteles

Migración

Abusos policiales

"This is Not America" (YouTube)

América no es sólo USA: Residente en su nuevo videoclip

A través de “This is Not America”, su nuevo videoclip, Residente, llama a la unidad de todas las culturas, reafirmando que Latinoamérica no es sólo Estados Unidos .

El puertorriqueño ícono de la música urbana expone en “This is Not America” una división continental social entre América del Norte y América del Norte del Sur, por parte de Estados Unidos.

“Desde hoy la palabra América va a empezar a significar lo que se supone que signifique. Vamos a devolverle el nombre a nuestro continente” Residente.

"This is Not America" (YouTube)

Para ello, Residente muestra una serie de fuertes imágenes entre las que se encuentran niños indígenas sentados sobre objetos desechables capitalistas, y una representación del asesinato de Víctor Jara .

Asimismo, de abusos policiales, torturas, disparos y cuerpos tirados. Pero, el video también ilustra distintas culturas como la maya.

"This is Not America" (YouTube)

Residente estudió sus ondas cerebrales para “This is Not America”

“This is Not America” es el nuevo video musical de Residente, dirigido por el director francés Gregory Ohrel .

Se trata del primer sencillo oficial de Residente en más de un año y medio, que en compañía de las gemelas francocubanas Ibeyi, está lleno de denuncias.

"This is Not America" (YouTube)

Para “This is Not America”, Residente usó sus propias ondas cerebrales y las de gusanos para desarrollar ondas enfáticas de electrónica mezcladas con rap.

Lo logró con ayuda de profesores de la Universidad de Yale y Nueva York, que estudiaron sus ondas cerebrales junto con los patrones cerebrales de gusanos, ratones, monos y moscas.