El rapero Tyga de 32 años de edad, se ha disculpado y borrado su video ‘Ay Caramba’, de YouTube luego de que provocara una críticas y fuera acusado de usar estereotipos contra los latinos.

Sin embargo, fue tanta la controversia que provocó el video ‘Ay Caramba’ de Tyga, que el cantante terminó por borrarlo.

Entre las críticas a Tyga por su video ‘Ay Caramba’, hubo quien aseguró que usaba los estereotipos de los latinos mexicanos-estadounidenses de forma ofensiva o para burlarse de ellos.

De acuerdo con Tyga, comenzó a ver que mucha gente se ofendía con su video ‘Ay Caramba’, por lo que tomó su tiempo para investigar y, finalmente borrar el video que estereotipaba a los latinos.

Tyga ha sido nominado varias veces al Grammy

Tyga se ha visto envuelto en una nueva polémica por su video ‘Ay Caramba’, el cual fue acusado de estereotipar a los latinos pero, ¿quién es él realmente?

Michael Ray Nguyen-Stevenson, mejor conocido por su apodo Tyga, es un cantante de rap y hip hop estadounidense de 32 años de edad, pero con orígenes jamaiquinos y vietnamitas y fue ex novio de Kyle Jenner.

Tyga es dueño de la compañía last Kings y su nombre artístico en realidad es un acrónimo para Thank You God Always.

Tyga se lanazó al estrellato con el tema Coconut Juice con su primo Travis McCoy, además se sabe que también es muy amigo del también cantante Chris Brown.

Las influencias de Tyga en el ambiente musical le han valido ser nominado a los Grammys en varias ocasiones junto a sus 7 álbumes de estudios.

Tyga saltó a la fama gracias a que fue novio de Kyle Jenner

La carrera musical de Tyga, si bien ha tenido reconocimiento en la industria, se alzó realmente cuando comenzó a salir con la empresaria, modelo y socialité Kyle Jenner , hermana de Kim Kardashian, en 2014.

La relación entre Tyga y Kyle Jenner fue tan famosa que las ventas en sus álbumes aumentaron para eso del 2017 y estaba en el ojo público, redes sociales, tabloides y más.

Sin embargo, en ese año fue cuando Tyga y Kyle Jenner anunciaron su separación y la atención en el rapero desapareció y se volcó en Travis Scott , nueva pareja de Kyle Jenner.

Tyga / Kylie Jenner (Instagram Kylie Jenner)