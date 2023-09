La muerte del rapero Lefty SM -31 años- ha impactado a los medios de comunicación, siendo su esposa Eza Mary quien confirmó la noticia.

María Isabel mejor conocida en redes sociales como Eza Mary, esposa de Lefty SM -de edad desconocida- compartió un desgarrador mensaje en su perfil oficial de Facebook ante la muerte del cantante.

“No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”

Eza Mary