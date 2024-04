¿Qué pasó con los conciertos de Blink 182? Se canceló el del 3 de abril y no hay buenas noticias.

Luego de cancelar sus conciertos del año pasado en el país, Blink 182 por fin se presentó en México el martes 2 de abril, en el Palacio de los Deportes.

Los asistentes terminaron más que satisfechos, con la entrega demostrada por Travis Barker -de 48 años-, Tom DeLonge -de 48 años- y Mark Hoppus -de 52 años-.

Sin embargo, el concierto provocó gran preocupación entre los fans de Blink 182 que cuentan con boletos para sus otros shows, ya que Mark Hoppus reveló estar enfrentando un complicado estado de salud.

La falta de información oficial sobre los restantes conciertos de Blink 182 ha promovido que se difundan rumores en redes sociales que plantean como inminente la cancelación de ambo shows.

Una de esas versiones ha sido difundida por la cuenta de Instagram @ailoviutl, dedicada a difundir información exclusiva y spoilers sobre los conciertos agendados en México.

En sus historias de Instagram, @ailoviutl afirmó que es casi un hecho que los dos conciertos restantes de Blink-182 en el Palacio de los Deportes han sido cancelados.

La información se derivaría de un aviso que se le habría dado al personal que trabaja en el Palacio de los Deportes, en el que se les pide no acudir a trabajar en los días que se realizarían los conciertos.

Sumado a ello, @ailoviutl citó otras situaciones que confirmarían la cancelación de los dos conciertos de Blink 182 en la Ciudad de México:

Ante ello, @ailoviutl recordó a quienes tienen boletos para los conciertos restantes de Blink 182 que estén atentos al comunicado oficial de Ocesa.

Tras el primer concierto de Blink 182 en el que se dio a conocer que Mark Hoppus está enfermo de bronquitis, el 3 de abril se hicieron realidad los pronósticos que apuntaban a la cancelación del concierto programado para ese día.

Las cosas empeoraron cuando Mark Hoppus, el bajista y segunda voz de Blink 182 dio detalles de su delicado estado de salud en su cuenta de Discord.

“Me siento bien, excepto que mi garganta arde cada vez que trago o hablo… No sé lo que hoy me depara. Mi garganta todavía se siente como lava… Me paré frente a 18 mil personas, apestó pero hice lo mejor que pude porque amo a Blink-182 y los amo a todos“.

Mark Hoppus, bajista de Blink 182