En mayo próximo la CDMX vivirá la experiencia de música electrónica Afterlife, pero ¿qué es? Aquí todo lo que sabemos para que conozcas este interesante proyecto.

Tras muchas plegarias la experiencia de música electrónica y de impresionante show visual Afterlife estará presentado en la CDMX el 6 de mayo en Hipodrómo.

Por lo que promete ser una fiesta inigualable que estará dando mucho de qué hablar, pues tras su paso por Tulum aún hay más que mostrar de Afterlife en México.

Afterlife, la experiencia de música electrónica (Instagram @afterlife_ofc)

Afterlife, la experiencia de música electrónica

Afterlife es el concepto que te llevará a vivir la experiencia de música electrónica de una manera sin igual y en otro nivel.

Pues Afterlife se trata de una idea de la casa discográfica fundada por Tale Of Us, el grupo de los DJ, Matteo Milleri -de 35 años de edad- y Carmine Conte -de 40 años de edad-.

El súper dúo italiano Tale Of Us presentó su proyecto Afterlife por primera vez en junio de 2016 en Poble Espanyol, Barcelona, durante la OFF Week del Sónar, y desde entonces no ha parado de sorprender.

Y por lo que a través de los años la experiencia de música electrónica Afterlife ha logrado ser toda una colección de artistas con la unión de los sellos discográficos Life and Death, Innervisions y Dystopian.

Por lo que en cada show de Afterlife podrás encontrar la presentación de distintos DJ que te llevarán a vivir experiencia de música electrónica.

Misma que pronto la CDMX podrá disfrutarla con su presentación única, pues Afterlife promete ser “la experiencia de música electrónica”.

Afterlife, la experiencia de música electrónica (Instagram @afterlife_ofc)

Afterlife no solo es la experiencia de la música electrónica, sino también audiovisual que invadirá la CDMX

Afterlife no solo es la experiencia de la música electrónica, sino también visual, pues se trata de todo un show.

Por lo que no solo disfrutaras de la música electrónica, pues los visuales de Afterlife serán ese toque para armar la fiesta en grande.

Dichos visuales de Alfterlife son hechos por la compañía Encode Talent del artista visual Michael Titze (de quien se desconoce su edad) con la dirección creativa de Roberto Rosolin (no se conoce su edad).