Luego de que este 31 de agosto comenzara la preventa del Hell and Heaven 2022, los memes sobre la desesperación de los metaleros no podían faltar en las redes.

El festival Hell and Heaven 2022 ha regresado luego de que a causa de la pandemia, el festival de música para metaleros se cancelara.

Las fechas que se abrieron para Hell and Heaven 2022 en el Estado de México fueron el 2,3 y 4 de diciembre del 2022.

Sin embargo, la preventa para tarjetahabientes BBVA ha iniciado este 31 de agosto y se mantendrá hasta el próximo 2 de septiembre.

Los memes de la preventa del Hell and Heaven 2022 expresan la desesperación de los metaleros

La preventa del Hell and Heaven 2022 ha dado inicio este 31 de agosto, y terminará el próximo 2 de septiembre y los memes han explotado en redes sociales.

Pero la preventa solamente ha provocado que los metaleros expresen su desesperación a través de memes, especialmente por las filas electrónicas.

Algunos incluso se quejaron que durante la preventa del Hell and Heaven 2022, el link no les funcionaba o revelaba que la preventa aún no estaba activa.

Otros más aseguraban con sus memes y su desesperación, que con el turno para la preventa que les había tocado, no estaban seguros de poder alcanzar algún boleto.

Metaleros acusan de errores durante la preventa del Hell and Heaven 2022

La preventa para el Hell and Heaven 2022 ha dado inicio de manera formal este 31 de agosto y permanecerá abierta hasta el 2 de septiembre.

Pero como era de esperarse, las quejas de los metaleros en redes sociales escalaron más allá de los memes, a tal grado de acusar a la página del Hell and Heaven 2022 de ser hackeada.

O de no poder hacer su compra como debidamente e incluso, algunos de los usuarios aseguraban que los boletos ya se habían terminado.

Algunos de los usuarios coincidieron en que la página para conseguir la preventa del Hell and Heaven 2022 se trababa justo en el paso en donde daban pagar.

De momento, los organizadores del Hell and Heaven 2022 no han respondido a las miles de críticas que se han ido juntando durante la preventa.

