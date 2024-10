La ceremonia de los Premios Grammy, que se ha transmitido por CBS durante más de 50 años, se mudará a Disney a partir de 2027.

En un comunicado emitido el miércoles 30 de octubre, Disney anunció que adquirió los derechos de transmisión de la entrega anual de los Premios Grammy.

Esto, tras firmar un acuerdo global de diez años con The Recording Academy.

Esto representa una importante pérdida para Paramount, que en 2016 obtuvo los derechos de los Premios Grammy también por 10 años.

Premios Grammy (LEON BENNETT / Getty Images via AFP)

Ante el nuevo acuerdo, a partir del año 2027 y hasta 2036, los Premios Grammy se emitirán en las plataformas de Disney:

Como parte del acuerdo, The Recording Academy también producirá múltiples especiales musicales con la marca Grammy.

Así como nueva programación adicional para audiencias de todo el mundo en las plataformas de Disney.

Disney Plus (Unsplash)

Con la incorporación de los Premios Grammy a su programación, he Walt Disney Company tendrá una de las ofertas más atractivas en 2027.

Al menos en lo que se refiere a los mejores y más prestigiosos eventos en vivo en el mundo del entretenimiento y los deportes:

Al respecto, Dana Walden, co presidenta de Disney Entertainment, destacó:

“Mientras The Walt Disney Company combina fuerzas con The Recording Academy para abrir este nuevo y emocionante capítulo en la historia de The GRAMMYS, lo hacemos con orgullo y gratitud. Los eventos en vivo nunca han sido más importantes para nuestra cultura e industria, y acabamos de adquirir una de las joyas de la corona, que se suma a nuestra cartera de programación de clase mundial en todos los géneros”.

Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment