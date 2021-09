Chiquis Rivera paraliza Instagram con sexys meneos de cadera

Mientras algunos apenas se están recuperando de la celebración por el Día de la Independencia, Chiquis Rivera aún lleva la fiesta por dentro y por fuera...

La cantante acaba de darle un regalito visual a sus casi cinco millones de seguidores en Instagram. Chiquis Rivera les bailó su nueva colaboración musical con Becky G, Thalía y Play-N,Skillz .

Con un pantalón entallado y transparente, la novia del fotógrafo Emilio Sánchez meneo las caderas lo más sexy que pudo al ritmo de “Baila así” para complacer a sus seguidores.

“Cuando bailo suavecito yo lo muevo poquito a poquito, cuando bailo suavecito yo lo muevo poquito a poquito”, canta Chiquis Rivera mientras le saca brillo al piso con sus sexys movimientos.

Pese a que trae ropa nada deja a la imaginación según muestra el video publicado en Instagram:

Por supuesto el atrevido meneo no tardó en generar reacciones: “¿Por qué la necesidad de enseñar tanto?”, “¿Eso es negro o transparente”, “El no enseña no vende”,

“Cálmense, ahí vengo con la manguera y el agua fría para calmarlos”, “¿Qué pasó con el agua con limón?”, “Eres la más chula”, “¿Eso era necesario?”, “Qué ridícula”, se lee entre comentarios.

Chiquis Rivera, Becky G y Thalía unen talentos

Por otra parte, a partir de 16 de septiembre está disponible en la radio y en plataformas digitales la canción “Baila así”, misma que une las voces de Thalía, Becky G pero además el talento de Play N Skillz.

Si aún no lo has escuchado, acá te lo dejamos:

El tema que cuenta con ritmos latinos y urbanos se incluye en el nuevo disco de Chiquis Rivera con el que pretende contar más sobre su historia personal.

Cabe mencionar que la nueva placa discográfica se estrenará en algún momento de próximo año por lo que estos meses la hija de Jenni Rivera estará presentando algunos sencillos.

Por otra parte, no es la primera vez que Chiquis Rivera se junta con Becky G; ambas artistas son tan amigas al punto que la interprete de “Me gustan mayores” le presentó a Emilio Sánchez, su actual novio.