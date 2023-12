Paty Cantú -de 40 años de edad- siempre busca innovar y estaría buscando colaborar con Grupo Firme; Esto sabemos de sus planes con Jhonny Caz.

La música es parte importante de la vida de Paty Cantú, por eso celebró que la Unesco considere a los boleros como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

En un encuentro con la prensa, Paty Cantú contó que ella escribió un bolero y se lo envió a Christina Aguilera, pero lo rechazó.

Ahora busca que este bolero lo cante Luis Miguel y eso no sería todo, pues tendría pláticas para hacer algo con Grupo Firme.

Los proyectos de Paty Cantú vienen fuertes este 2024, pues quiere cantar con Grupo Firme y lleva un año platicando con Jhonny Caz.

Paty Cantú contó que le gustaría tener una colaboración con Grupo Firme y eso lo ha platicado “largo y tendido” con Jhonny Caz.

La cantante ya se está poniendo de acuerdo con Jhonny Caz -de 29 años de edad- para reunirse y componer juntos.

Este encuentro podría darse en Los Ángeles y Paty Cantú es la más emocionada en incursionar en el regional mexicano.

“A mí me gusta hacer fusión de todo, siempre y cuando sea algo que realmente me nace y como se pueda combinar bien los puntos”

Paty Cantú manifestó su admiración por los corridos tumbados, pero le llama más la atención cantar regional mexicano.

Entre los planes de Paty Cantú está fundar un sello de productoras conformado por mujeres y busca crear una canción con Grupo Firme.

Se rumoró en redes sociales que Paty Cantú formaría parte del panel de jueces de La Academia, proyecto que regresa en el 2024.

Paty Cantú negó que vaya a participar en el reality de TV Azteca, pues la televisora ni si quiera la ha buscado.

“La verdad es que yo me enteré de lo de La Academia igual que ustedes, por ver rumores en las redes sociales. Entonces, o hay una negociación de la cual o estoy enterada o no va pasar, no creo. Es un rumor”

Paty Cantú