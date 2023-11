Tras polémica con los fans tóxicos que han criticado la música de Danna Paola -de 28 años de edad- Paty Cantú le manda un mensaje especial.

Paty Cantú -de 40 años de edad- no se ha quedado callada ante los fans que están desaprobando la música de Danna Paola, pues reconoce que es una artista talentosa.

Ha demostrado su apoyo completo ante la nueva faceta de la cantante, reafirmando que tiene todo su derecho a reinventarse y dejar que hablen los haters por sí solos.

Danna Paola se encuentra en plena promoción del tema “Aún te quiero”, cuarto sencillo de su próximo álbum.

Sin embargo, la reacción de algunos de sus seguidores no fue la esperada por la cantante y no dudó en hacérselos saber por redes sociales.

Danna Paola se encuentra en una gran polémica en torno a su carrera musical, pues actualmente se está reinventando en sus canciones.

Pese a que algunos de sus fans no recibieron la canción “Aún te quiero” de la mejor forma, Paty Cantú -una de sus amigas de la industria- reconoce su valor artístico.

Expresa que es una cantante admirable y que tiene todo su derecho de evolucionar para sentirse bien consigo misma.

Paty Cantú se declara fan de Danna Paola y de lo que expresa a través de las letras de sus canciones, pues sabe que es parte de reinventarse como artista y ser honesta ante sus fans.

Le recomienda que pese a las críticas siga brillando, pues más personas voltearán a verla y lo importante es sacudirse las malas vibras de sus haters.

El apoyo de Paty Cantú a Danna Paola es debido a que la cantante confesó que ya esperaba una reacción así ante su cambio de estilo musical.

“Todo cambia, todo evoluciona y yo sabia que todo está transición iba a ser difícil, distinta, algunos se quedarán otros llegarán… yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que mas me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con mi música es el mayor regalo”.

Como muchas veces pasa con otros artistas, Danna Paola entró a una faceta musical mucho más personal, la cual no fue del agrado de algunos fans.

Danna Paola ha demostrado ser una artista relevante este año, pues su popularidad ha incrementado gracias a sus éxitos.

Sin embargo, su último lanzamiento como parte de su nuevo material discográfico, sus fans no lo recibieron de buena forma.

Danna Paola recurrió a sus redes sociales para lamentar que a varios fans no les haya agradado su tema por no sonar comercial.

Pues ahora se dio la oportunidad de experimentar con otros sonidos.

También se dijo decepcionada por no poder sacar un nuevo sencillo sin ser criticada, porque parece que ahora todos se sienten con el derecho de opinar.

“Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz por que ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras… ser ‘fan’ de un artista es conectar con la música que hace, y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar, y está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso.”

Danna Paola