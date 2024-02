¿Le gustó? Paquita la del Barrio le da tremendo consejo a Belinda luego del estreno de ‘Cactus’, donde hace referencia al romance que tuvo con Christian Nodal.

El miércoles 31 de enero, Belinda -de 34 años de edad- regresó de manera formal a la música con el estreno de su nueva canción, con la cual generó gran polémica.

Y es que tal y como ya se había adelantado, la letra de y el video de ‘Cactus’ tienen varias referencias sobre el romance de Belinda con Christian Nodal, de 25 años de edad.

En medio de la controversia, Paquita la del Barrio -de 76 años de edad- ya dio su opinión sobre el nuevo tema de Belinda.

Paquita la del Barrio no dudo en compartir su experiencia con los hombres, pues señaló que Belinda podría conseguirse otro hombre y olvidarse de Christian Nodal.

Tras el estreno de ‘Cactus’, Belinda se ha colocado en el ojo del huracán y es que mientras que algunos aplauden su canción otros la han criticado por referirse a su romance con Christian Nodal.

El furor por la canción de Belinda ha provocado que otros famosos se pronuncien sobre ‘Cactus’ y las referencias que tendría a Christian Nodal.

Tal fue el caso de Paquita la del Barrio quien fue cuestionada sobre cómo Belinda se habría expresado de su ex.

En una rueda de prensa por su concierto con la Sonora Santanera el próximo 18 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México, Paquita la del Barrio aseguró que no tiene caso derramar una lágrima por una persona.

“Es un poco difícil entender a la gente, pero el tiempo que he vivido y que hasta este momento he visto lo que valgo para algunas personas. Yo creo que no tiene caso derramar una lágrima por nadie y ella, tan joven, menos debería”

Tras tirarle a los hombres en sus canciones, Paquita la del Barrio no dudo en compartir su experiencia con Belinda.

Paquita la del Barrio dejó en claro que Belinda no debería de llorar por nadie, pues todavía es muy joven.

“Yo todo eso me ha tocado vivir. No me queda nada de eso, así es que he pensado que no he de llorar por nadie y ellos que están jóvenes pues menos”

Paquita la del Barrio