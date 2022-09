La cantante surcoreana Nayeon de Twice ya debutó como solista y ahora además está de manteles largo porque celebra su cumpleaños.

Desde junio de 2022, Nayeon cimbró las listas de popularidad al estrenarse como cantante en solitario después de ser parte de la exitosa banda Twice de JYP Entertainment.

Pues bien, esta talentosa interprete cumple 27 años el 22 de septiembre y los fans del K-pop no podrían estar más emocionados.

De hecho, en redes los fanáticos de la artista surcoreana, ya comienzan a manifestar para dejarles su mejores deseos por una año más de vida.

Nayeon de Twice debutó como solista y cumple 27 años (@nayeonyny / Instagram)

¿Quién es Nayeon? Excantante de Twice que debutó como solista

Nacida en 1995 en, Sangil-dong, Seúl, Corea del Sur, Nayeon es una popular cantante y bailarina. Ella saltó a la fama al participar en el reality de supervivencia Sixteen en 2015.

Por su gran desempeño en dicho reality, Nayeon sería seleccionada para integrarse a la banda Twice. Ahí, compartiría escenario con las también luminarias:

Momo

Sana

Jihyo

Mina

Dahyun

Chaeyoung

Tzuyu

Con Twice, Nayeon grabó los álbumes Twicetagram, Eyes Wide Open y Formula of Love siendo reconocida no solo en Corea del Sur, sino en otras latitudes como Japón y Estados Unidos.

Sin embargo, para 2022, Nayeon decidió tomar su camino como solita debutando con el álbum EP “IM NAYEON” .

Producción con la que Nayeon ha obtenido gran respuesta en plataformas como Spotify donde la cantante tiene más de 7.3 millones de oyentes mensuales .

Los millones de seguidores también se acumulan para Nayeon en la red social Instagram donde cuenta con 8.5 millones de fans que están al tanto de la cantante.

¿Cuáles son las mejores canciones de Nayeon de Twice para celebrar su cumpleaños?

Con motivo del debut solista de Nayeon, tras dejar Twice, y su cumpleaños para festejar sus 27, aquí te dejamos 5 imperdibles canciones del nuevo EP esta talentosa artista.

Cada track es lo que más han reproducido los fans de Nayeon en la plataforma de música Spotify.

Happy Birthday To You

Clara referencia a la celebración que hay por un año más de Nayeon. Este track romántico sirve para dedicarlo en una fecha especial.

POP!

Canción atrapante que muestra todo el talento que caracteriza a Nayeon en su carrera artística en estos años.

LOVE COUNTDOWN (Feat. Wonstein)

El rapero Wonstein y Nayeon se unen para entregar esta canción que la ha roto por su ritmo en las listas de popularidad.

ALL OR NOTHING

All or Nothing es otro éxito imperdible de Nayeon y los fans de la solista ex de Twice lo saben.

SUNSET

La última recomendación para festejar el cumpleaños 27 de Nayeon es SUNSET, hit romántico para todos aquellos corazones nostálgicos.