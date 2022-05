La familia del músico Alan White informó este jueves su lamentable muerte en Seattle, Estados Unidos. White se destacó por ser baterista de John Lennon e integrante de la banda ‘Yes’.

A través de una publicación en redes sociales, la familia de Alan White informó de su deceso a la edad de 72 años en su casa de Seattle, tras padecer una enfermedad.

El afamado baterista nació el 14 de junio de 1949 en Pelton, Inglaterra y desde que era niño tuvo un evidente talento para la música.

Alan White (Facebook/Alan White)

Su familia destacó su trayectoria durante seis décadas de carrera y lo describieron como una ‘estrella de rock’ y compañero de bandas selectas.

Alan White tuvo su primer acercamiento con la música cuando tenía seis años y tomaba clases de piano, a los 12 años comenzó a tocar la batería y a los 13 inició sus presentaciones ante el público.

Trabajó con bandas musicales como:

The Downbeats

The Gamblers

Billy Fury

Alan Price Big Band

Bell and Arc

En 1969 fue invitado por John Lennon para que se uniera a la banda ‘Ono Plastic Band’, donde compartió su trabajo con Yoko Ono, Eric Clapton y Klaus Voorman.

Alan White unió su talento con John Lennon para ser ‘leyendas de la música’

El famoso baterista continuó trabajando con John Lennon y grabaron sencillos como ‘Instant Karma’ y lograron hacer leyenda en la música con el álbum ‘Imagine’.

Alan White tocó la batería para las canciones de este álbum que se volvieron un hit de la música y clásicos del rock como ‘Jealous Guy’ y ‘How do you sleep at night’.

El talento del músico lo llevaron a colaborar con otro exBeatle, pues George Harrison le pidió trabajara con él en el álbum ‘All Things Must Pass’

Posteriormente, en 1972 se unió a la banda ‘Yes’, en solo tres días ensayó su música y comenzó su gira por Estados Unidos.

Alan White tuvo un éxito rotundo al abrir su tour en Dallas, Texas, donde fueron recibidos por más de 15 mil fans.

Desde ese momento Alan White formó parte del grupo y fue considerado como uno de los miembros con más trayectoria dentro de la banda.

´Yes’ despidió a su mítico baterista con un conmovedor mensaje: “Es con profunda tristeza que ‘Yes’ anuncia que Alan White, su muy querido baterista y amigo desde hace 50 años, falleció a los 72 años, luego de una breve enfermedad”

La familia de Alan White no reveló la causa de la muerte del músico, solo informaron que había sido por una enfermedad.