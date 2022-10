Por fin, Shakira lanzó su primera canción tras el truene con Gerard Piqué, que lleva por nombre Monotonía y que en poco tiempo rompió récord de reproducciones.

Sin embargo, las altas expectativas que se le pusieron a la canción, mucho antes de salir, causó que Monotonía no fuera del agrado de todo el público, aún cuando pareciera que medio mundo quiere vengarse de Piqué, a nombre de Shakira.

Shakira y Ozuna, video musical 'Monotonía' (Tomada de video / Shakira)

Claro que esto forma parte del trend, pero dado que la colombiana había ofrecido canciones más pop o con una letra más compleja, esta, para algunas personas, no cumple con lo esperado.

Así lo dejaron saber distintos usuarios de redes sociales, cuyas publicaciones acerca de Monotonía han alcanzado miles de likes y han abierto un debate con los defensores de Shakira.

La gente está odiando Monotonía de Shakira

Las redes sociales están divididas entre quienes aman la nueva canción de Shakira porque cuenta qué fue lo que pasó con Pique, y los que odian la letra y el ritmo. Aquí algunos de los comentarios:

“Que el odio a Piqué no nos haga creer que la canción de Shakira es buena”

“Podemos amar a Shakira, admirar a Shakira, identificarnos con Shakira, apoyar a Shakira... y aún así coincidir en que esa canción es mala con ganas”

Comentarios sobre Monotonía, de Shakira (Twitter)

Comentarios sobre Monotonía, de Shakira (Twitter)

“Yo no niego el talento de Shakira, es buena compositora y creadora de entretenimiento, pero ya estamos en un punto en el que podría sacar un bollo de mierda envuelto en papel celofán y aquí lo alabarían como la mayor obra de arte de su carrera”

“Lo importante es el odio a Piqué. No perdamos el norte”

“Definitivamente Shakira quiso más a De la Rua porque no es posible que a él le compusiera esos rolones y a Piqué, con quien se casó y tuvo 2 crías, le escriba monotonía, está más mala que la carne de puerco”

Comentarios sobre Monotonía, de Shakira (Twitter)

Comentarios sobre Monotonía, de Shakira (Twitter)

Odian que Shakira haya sacado una bachata tras su truene con Piqué

Monotonía deja claro que Shakira tiene el corazón roto y está sufriendo, aunque en el fondo sabe que todo estará bien y algún día saldrá el Sol.

No obstante, hay quienes esperaban una balada, guitarras rotas o melodías tristes y no una bachata bailable que muchos consideran “mala”.

Comentarios sobre Monotonía, de Shakira (Twitter)

Comentarios sobre Monotonía, de Shakira (Twitter)

El gusto se rompe en géneros y no hay música mala en realidad, sino personas con distintas preferencias, lo cierto es que Shakira logró destacar algo: no va a fingir que no está rota pero tampoco que todo es negro.

Quizá por eso sacó una bachata, porque dentro de todo, sale al mundo y baila.