Kenia Os busca empoderar a la mujer a través de sus canciones por lo que recurrió a sus amigas, entre ellas Yeri Mua, para lograr su objetivo.

Kenia Os -de 24 años- y Yeri Mua -de 22 años- están estrenando su candente y pegajosa canción “Mamita Rica”.

Tema que ya está rompiéndola en Internet así como en diversas plataformas por lo que acá te compartimos la letra del tema que desde ya muchas personas están ‘guachaguacheando’.

“Mamita rica” es la canción que une las voces de Kenia Os y Yeri Mua; además cuenta con la colaboración del grupo Ghetto Kids.

“Mamita rica” es una de las canciones incluidas en el álbum Pink Aura, de Kenia Os, material discográfico con el que la cantante celebra la esencia femenina.

Como era de esperarse, la dupla de amigas se unen para lanzar un tema reguetonero mexa bastante explícito.

“Dame papi, vente, ¿no que muy guerrero? Dale, aguántame una noche, roza mi culo grosero (Sí). Primero, me arrodillo por su fierro. Ay, ando bellaka, gata, noche de entierro”, cita una de las estrofas.

Y aunque algunas personas consideran la letra sexista e incluso aseguran denigra a la mujer, su creadora asegura que es un tema para divertirse y empoderar a las féminas.

Sin más acá te compartimos la letra de “Mamita Rica” de Kenia Os y Yeri Mua, tema que estamos seguros sonará por lo alto en bares y antros.

“Déjame la espalda rasguñada como Kitty, Gatita de city, yo te quito to’a la Amiri / Úsame de trampa pa’ que me boten las titties. Al que culee este culo, le preguntamos a Siri.

Una mamita bien rica (Yeah, yeah) / Te bendigo con mi agüita bendita / que yo quiero darte todo lo que necesita' y lo que necesita' es una mamita rica con las nalgas suavecitas

Una mamita bien rica / Te bendigo con mi agüita bendita que yo quiero darte todo lo que necesita, y lo que necesita es una mamita rica con las nalgas suavecitas (La que trae a los chacales por detrás)

Dame, papi, vente, ¿no que muy guerrero? Dale, aguántame una noche, roza mi culo grosero (Sí)

Primero, me arrodillo por su fierro. Ay, ando bellaka, gata, noche de entierro. Bien sensual, dale, papi, bájate (Ay)

Lo que necesita' es una mami con las nalgas bien sua / Tócame que no traigo panty / Bien gata fina, flow candy pa’ que tú sientas el power, papi, let me show it (déjame mostrarlo)

Te cumplo el deseo, desnúdame y no te asombres que cumpliré tu fantasía sexual. Soy el peligro, así que venme a buscar

Una mamita bien rica / Te bendigo con mi agüita bendita que yo quiero darte todo lo que necesita' y lo que necesitas.

Una bellaquita con las nalgas suavecitas / Una mamita bien rica /Te bendigo con mi agüita bendita que yo quiero darte todo lo que necesita' y lo que necesitas

Una bellaquita con las nalgas suavecitas / Soy la más dura, sube la temperatura /

A perras y gatas hago menear la cintura. Toqueteo que incita a la censura / Papi, soy la fiebre y se siente la calentura / Tu patrona, la gatita que te alienta to'a la zona

Tienen el perreo y México detona / Los Ghettos en la disco, baby, siempre se controla / El DJ me la suelta y la gente se…

*La letra canción vuelve a empezar

Mamita bien rica de Kenia Os y Yeri Mua