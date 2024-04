Esta es la letra completa de Tortura, la nueva canción de Kenia Os -de 24 años de edad- de su nuevo álbum Pink Aura.

Kenia Os ha estrenado oficialmente su tercer álbum de estudio que lleva por nombre Pink Aura y la canción Tortura forma parte de las nuevas canciones.

Este tema promete consolidar aún más su presencia en el género pop, manteniendo la esencia que ha caracterizado a la cantante desde que inició su carrera musical.

Luego del éxito obtenido con su disco K-23 en donde tenía una imagen más futurista y con sonidos dance, ahora Kenia Os vuelve a su estilo rosa, pero sobre todo más experimental.

El nuevo álbum de Kenia Os, Pink Aura, no solamente tiene una nueva propuesta visual, sino que la artista prueba nuevas propuestas sonoras.

Tortura, la nueva canción de Kenia Os de Pink Aura (Especial / Captura de pantalla Yotube)

¿De qué trata Tortura, la nueva canción de Kenia Os de Pink Aura?

Tortura de Kenia Os fue elegido como el sencillo de su tercer álbum Pink Aura, que fue lanzado el día de hoy en todas las plataformas digitales.

El sencillo Tortura promete ser una pieza clave dentro del nuevo repertorio de Kenia Os, manteniendo el vibrante estilo pop que la ha definido en los últimos años.

En esta canción pop-disco, Kenia Os se sumerge en un romance sin complejos, transmitiendo una energía contagiosa que invita a los oyentes a unirse a ella en un viaje espontáneo.

La canción promete ser un himno para aquellos que han experimentado el amor en su forma más intensa y apasionada, pues la letra habla del deseo.

Tortura es una refrescante mezcla de pop acompañado de guitarras y armonías nostálgicas con elementos electrónicos que transportan a los fans a los días de primavera.

En el video oficial, Kenia Os decidió que estuviera ambientado en Los Ángeles de los 2000 para resumir la esencia de un día soleado.

Letra completa de la nueva canción Tortura de Pink Aura

Kenia Os presenta su nuevo álbum de estudio Pink Aura, tercera producción en la que ofrece 15 canciones que sirven como antesala para una noche de fiesta.

Para este disco, su último sencillo Tortura se convirtió en el favorito de los fans, acumulando más de 26 millones de reproducciones en Spotify.

A continuación, te compartimos la letra completa del sencillo Tortura de Kenia Os:

Bitch I’m here like hello

Te quedan dos deseos

Besos en el cuello

Me derrite, caramelo

No fue mi intención

No sé qué pasó

Pero está en mi habitación

Tú, yo Juntos,

I said it

West Side Fotos en L. A

¿Cómo te puedo explicar?

Que es tortura

La forma en que tus ojos me capturan

Qué locura

Tenerte durmiendo sola ya es tortura

Dejemos que esto fluya

Dime si es too soon

Volar a Tulum

Pasarte las uñas

Romper el tabú

Mostrarte el tattoo

Dime que soy tuya

Mmhmm

Pensé en nosotros ayer

Extrañé el aroma en tu piel

Y también

Sentirnos sexy

En la Mercedes

No decir Nada en las redes

Solos Viendo la tele

Tú, yo Juntos,

I said it

West Side Fotos en L. A.

¿Cómo te puedo explicar?

Que es tortura (Es tortura)

La forma en que tus ojos me capturan

(Oh-uoh, uoh-oh-uoh-oh)

Qué locura

Tenerte durmiendo sola ya es tortura