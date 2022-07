Tras más de 20 millones de horas YouTube terminó la transmisión de música en vivo de ‘Lofi Girl’: “Lofi hip hop radio - beats to relax/study to”.

De acuerdo con el comunicado de Lofi Girl, la transmisión en su canal fue detenida debido a “falsas advertencias de copyright”.

Además de beats to relax/study to, YouTube también finalizó el streaming en simultáneo de Lofi Girl: “beats to sleep/chill to”.

Lofi Girl: “Lofi hip hop radio - beats to relax/study to”. (captura de pantalla / Twitter)

YouTube terminó transmisiones de Lofi Girl por error

El día domingo 10 de julio del 2022 YouTube finalizó el streaming de música de Lofi Girl “Beats to relax/study to”, también conocido como “la chica lofi estudiando”.

El streaming de Lofi Girl estuvo activo por 20 mil 843 horas, 43 minutos y 51 segundos, lo equivalente a más de dos años.

De acuerdo con el comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales oficiales, el streaming llegó a su fin debido a falsas advertencias de derechos de autor.

Y además de “Beats to relax/study to”, el streaming en simultáneo de Lofi Girl “beats to sleep/chill to”, con 20 mil 772 horas 51 minutos y 34 segundos de transmisión, también fue pausado.

“Las radios lofi han sido eliminadas debido a falsas advertencias de derechos de autor” Lofi Girl

Poco después de sus finalizaciones, YouTube informó que los streaming’s de música de Lofi Girl fueron detenidos por error.

De acuerdo con Youtube las cuantas que solicitaron la eliminación del video eran “abusivas” y fueron canceladas por lo que los videos de Lofi Girl serán restablecidos.

El restablecimiento de los videos tomará de entre 24 a 48 horas, motivo por el cual YouTube ofreció sus disculpas y agradeció la paciencia de los usuarios y la cuenta.

“Confirmo que las solicitudes de eliminación eran abusivas y canceló la cuenta de los reclamantes las advertencias y restablecimos sus videos.” YouTube

Usuarios responden con memes al final de la transmisión de Lofi Girl

Después de que Lofi Girl diera a conocer en Twitter el motivo de la finalización de sus videos, miles de usuarios se mostraron molestos con YouTube por el error y aliviado de que la chica al fin terminara de estudiar.

Y es que después de dos años sin que se detuviera la transmisión, el cual tenía una animación de una chica estudiando, los usuarios publicaron memes sobre lo que la chica ya habría logrado.

Asimismo, bromearon sobre lo que ellos como escuchas podrían hacer y lo que hicieron escuchando “beats to relax/study to” o “beats to sleep/chill to” de Lofi Girl .

